Английский футболист Кейн: На стадионе в Волгограде было много мошкары 2 19.06.2018, 10:06

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Хари Кейн

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Герой матча с Тунисом поделился впечатлениями от игры.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поведал, что команда использовала защитный спрей в борьбе с мошками в Волгограде, где в понедельник вечером играла против сборной Туниса (2:1), пишет "Чемпионат".

Мошкара? Нам сказали заранее, что ее будет очень много. Когда мы вышли на разминку, ее было намного больше, чем мы думали. Мы нанесли защитный спрей, потому что очень важно было, чтобы они не отвлекали нас от игры, — cказал Хари Кейн.