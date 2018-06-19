В Орше колонну бронетехники РФ чиновники встретили хлебом-солью 13 19.06.2018, 14:50

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Прием военизированной колонны организовал отдел культуры.

Прием бронепробега «Дорога мужества» в Орше организовывал отдел культуры. Как пишет сайт orsha.eu, это можно было понять из того, что прорекламировал встречу исполняющий обязанности начальника отдела культуры Сергей Горбачев.

18 июня со ссылкой на его слова в ряде государственных СМИ появилась информация, что пробег будут встречать в Орше в 12-00 возле памятника «Катюши». Пробег, правда, на место встречи опоздал почти на полтора часа. В это время возле памятника стояли встречающие, из аппаратуры звучали советские военные песни. Роль массовки, как всегда, выполняли члены БРСМ и казачьего клуба «Русичи».

Приехавшим с опозданием участникам автопробега чиновники преподнесли хлеб-соль и начали произносить приветственные слова.

Как выяснилось, милитаристский бронепробег не только напоминал о Второй мировой войне, но и популяризировал сегодняшний войну - как минимум на одном автомобиле пробега были замечены наклейки в поддержку организаций, которые в соседней Украине считаются террористическими: «Луганская народная республика» и «Новороссия».