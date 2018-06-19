Активист из Бреста: Власти боятся уличного протеста против аккумуляторного завода 1 19.06.2018, 17:23

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Лидеры протестующих будут добиваться в ООН права на митинг.

Брестский горисполком не разрешил провести семь пикетов против строительства аккумуляторного завода, сообщает «Белсат».

Инициативная группа против строительства аккумуляторного завода просила власти дать разрешение на проведение 22, 23, 25, 27, 28, 29 и 30 июня пикет в центре города на бульваре Шевченко. Но в очередной раз группа получила отказ. Заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук ссылается на запрет проведения массовых мероприятий в центре города и отмечает, что в Бресте установлены места для проведения подобных акций.

Отметим, что таких мест только два, и оба находятся на окраине города. В то же время власти не запрещают в центре города проводить инициированные ими мероприятия. Как и не препятствовали 1 мая проезду по центру города байкеров из мотоклуба «Ночные волки» и шествию коммунистов.

Заметим, что из множества представленных в горисполком заявок на проведение массовых мероприятий против аккумуляторного завода удовлетворена была только одна – на проведение митинга «Брест против свинца». Митинг прошел в парке воинов-интернационалистов и собрал около двух тысяч человек.

«Власти боятся уличного протеста против аккумуляторного завода. Наш протест всеми силами пытаются увести с улицы и спрятать подальше от глаз брестчан. Этот запрет грубо нарушает наше право на свободное выражение своих взглядов. Мы будем обжаловать его в суде и затем в Комитете ООН по правам человека», – заявил «Белсату» правозащитник Роман Кисляк.

Жители Бреста уже полгода добиваются приостановки строительства аккумуляторного завода рядом с городом. Власти строительство потенциально опасного производства не останавливают.