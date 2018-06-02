В Латвии спасатели поймали на лету падающую с четвертого этажа женщину 6 2.06.2018, 10:25

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Кадры уникальной операции спасения разместили в соцсетях.

Женщина собиралась прыгнуть с 4-го этажа. Чтобы ее не спугнуть, одни спасатели с помощью альпинистского снаряжения попали на крышу, а другие — пошли к соседям женщины этажом ниже.

«Когда я открыл окно и поднял глаза — она уже собиралась прыгнуть, поменяла позу и отсчитала секунды от 10 до 1», — рассказал изданию Skaties спасатель Томас Яунземс.