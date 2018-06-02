Ученые обнаружили «второй мозг» в организме человека 8 2.06.2018, 14:22

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Открытие сделали ученые из Австралии.

В человеческом организме находится "второй мозг", который располагается в кишечнике, и австралийские ученые смогли понять принцип его работы, пишет Science Alert .

Энтеральная (кишечная − ред.) нервная система (ЭНС) состоит из многих миллионов нейронов, регулирующих работу желудочно-кишечного тракта. Эта система периферийная и работает автономно от центральной (ЦНС), состоящей из мозга и спинного мозга.

"Это на самом деле сам себе мозг", − заявил профессор Университета Флиндерса Ник Спенсер, добавив, что ЭНС можно назвать и "первым мозгом", поскольку эта система появилась раньше ЦНС в ходе эволюции.

По данным ученых, уникальная особенность желудочно-кишечного тракта заключается в том, что он является единственным внутренним органом с собственной нервной системой, которая может полностью функционировать независимо от головного мозга и спинного мозга.

Специалисты проанализировали электрические импульсы в нейронах толстой кишки мышей и выяснили, что ЭНС синхронно задействует возбуждающие и тормозящие нейроны, которые провоцируют сокращение мышц в кишечнике.

Как утверждают авторы исследования, ранее науке было неизвестно, что миллионы клеток ЭНС одновременно генерируют электрические импульсы.