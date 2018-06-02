Прогноз: Роботы получат гражданские права к 2045 году 2 2.06.2018, 18:11

Первой страной, которая предоставит роботам гражданские права, станет США.

Дэвид Хэнсон, один из создателей робота Софии, предсказал, что андроиды смогут получить гражданские права уже к 2045 году. Свои мысли о будущем он изложил в докладе «Введение в эпоху живых интеллектуальных систем и общества андроидов», пишет журнал «Нож».

Выдержки из доклада Хэнсона публикует издание Independent. По словам программиста, уже через 10 лет мыслительные способности искусственного интеллекта можно будет сравнить с интеллектом годовалого ребенка.

«Мы будем вынуждены решить, можно ли расширить понятие того, что значит быть человеком», — рассуждает Хэнсон.

К 2045 году роботы станут полноправными членами общества. Им разрешат вступать в браки с людьми или другими андроидами, занимать посты в военных или правоохранительных органах, сдавать экзамены и защищать докторские степени.

Ученый считает, что роботы еще долго не смогут отделаться от статуса «второго сорта». На законодательном уровне их «эмоциональную зрелость» будут подавлять, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Но наступит переломный момент, когда машины начнут отстаивать свои права.

По прогнозам разработчика, первой страной, которая предоставит роботам гражданские права, станет Америка.

«Мы должны уважать возможные положительные и отрицательные последствия этого шага. В будущее нужно идти подготовленными», — пишет ученый.

В прошлом году робот София, созданная при участии Дэвида Хэнсона, получила гражданство Саудовской Аравии. До этого София заявила, что хотела бы уничтожить человечество, но потом добавила, что это была всего лишь шутка.