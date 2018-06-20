Мустафа Джемилев: Если Путин пойдет пробивать коридор в Крым, его встретит одна из лучших армий мира 1 20.06.2018, 9:15

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Мустафа Джемилев

Фото: un.org

В аннексированном Крыму обострились проблемы с питьевой водой.

В аннексированном Крыму усугубляются серьезные проблемы с пресной водой. Из-за засухи стремительно уменьшается уровень воды в местных водохранилищах. Но президент РФ Владимир Путин, несмотря на это, не пойдет на военную операцию с целью пробить сухопутный коридор в Крым, поскольку полуостров ему нужен лишь как военная база. А цена, которую Кремль заплатит за операцию против украинских войск, будет слишком высока.

Такое мнение высказал в блиц-интервью "Апострофу" один из лидеров крымских татар, Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев.

- Сейчас в Крыму большие проблемы с водой. Местные "власти" заявляют, что жителям полуострова будут подавать воду по часам. В связи с этим может ли Путин попытаться пробить сухопутный коридор в Крым или еще как-то воздействовать на Украину, чтобы заставить нас подавать воду на аннексированный полуостров?

- Поведение Путина вообще-то непредсказуемо, ничего нельзя исключить. Но со стороны Путина это будет очень неразумно и бесперспективно.

Все-таки Украина уже не в таком состоянии, как в 2014 году. Поэтому, прежде чем решиться на такое, он должен в уме посчитать, сколько "грузов 200" придется доставлять к себе на родину, какова будет реакция в мире и в самой России. Одним словом – это маловероятно.

Да, в 2014-м году была такая опасность. Но, получив отпор даже от наших добровольческих батальонов, они уже немножко остепенились. А сейчас украинская армия - в ряду наилучших в мире.

- Вместе с тем, Россия увеличила свое военное присутствие в Азовском море. С какой целью?

- Они скорее всего запугивают. Создают напряженность в расчете на то, что украинская сторона испугается, если они что-то там будут делать.