Предприятие в Молодечно ввело дресс-код для сотрудников 8 20.06.2018, 21:38

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С 15 июня через проходную ЗАО «Амкодор-Уникаб» в бриджах и шортах не пройдешь.

Генеральный директор издал приказ, регламентирующий стиль одежды сотрудников.

В распоряжении kraj.by оказался документ, с которым сейчас знакомятся все сотрудники «Амкодора» в Молодечно.

Теперь согласно приказу «на работу не допускаются работники, приходящие в шортах, бриджах, в прозрачной одежде или в открытой одежде (блузах, майках „топ“), глубоко декольтированной одежде, коротких юбках, платьях, сарафанах, в одежде и обуви пляжного стиля».

Нововведение призвано «повысить деловую культуру на предприятии».

Как сказано в документе, нарушивших установленный стиль одежды на проходной остановит работник охраны. В присутствии непосредственного руководителя на «нарушителя стиля» будет составлен акт. Правда, какой именно акт, в приказе не поясняется.

Информацию о введении новых правил стиля одежды на предприятии kraj.by подтвердила заместитель директора по идеологической работе Валентина Дерябина. По ее словам, нововведение затронет скорее администрацию, нежели сотрудников, которые работают в спецодежде.

— Да, есть приказ генерального. Вводится дресс-код. Но это больше касается администрации. Жаркая пора года, люди приходят в шортах и шлепанцах. А ведь на предприятие могут приехать иностранные делегации с визитом, — рассказала наша собеседница.

По словам Валентины Дерябиной, поскольку приказ вышел недавно, на предприятии еще продолжают знакомиться с документом. Начальники структурных подразделений должны провести разъяснительную работу с подчиненными.

— Пока не знаю, как это будет на практике. Но мы будем работать с людьми, и надеюсь, что наши сотрудники прислушаются. Эти правила носят больше рекомендательный характер, — подчеркнула она.

Прокомментировать нововведение на молодечненском предприятии и оценить его с правовой точки зрения kraj.by попросил инспектора независимого профсоюза РЭП Леонида Судаленко. Требование работодателя к внешнему виду сотрудника на рабочем месте он назвал правомерным.

— Наниматель имеет право предъявлять требования к работнику в том числе и в части его внешнего вида и спецодежды с учетом специфики производства. Наниматель также имеет право устанавливать и обеспечивать работника специальной одеждой, — пояснил он. — К примеру, если это пищевая промышленность, на сотруднике должны быть маски, халаты. Но все это имеет отношение к рабочему месту. Закон не содержит обязательных требований к внешнему виду работника на улице до проходной. Желать определенного вида от сотрудника до проходной неправомерно. А уже на рабочем месте — это законное требование нанимателя.