Россия решила модернизировать газопровод в обход Украины через Беларусь 10 21.06.2018, 8:47

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Решение было принято после встречи Путина и Лукашенко в Минске.

Россия инвестирует до 2020 года около $2,5 млрд в обновление белорусского участка газопровода «Ямал – Европа» и свыше $1 млрд – в возведение дополнительных подземных хранилищ газа.

Об этом заявил президент Росcийской Федерации Владимир Путин, передает ТАСС.

Кроме того, российский президент заявил о растущем значении маршрута экспорта российского газа в Европу через Беларусь.

«Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа, в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение», – сказал он.

В 2015 году Лукашенко заявил, что готов предоставить Газпрому возможности для увеличения транзита газа в Европу.

Напомним, что вчера прошли переговоры Путина и Лукашенко в Минске по вопросам развития «союзного государства» России и Беларуси.