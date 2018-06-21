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Экс-террорист «ЛНР»: Нами командовали российские офицеры

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  • 21.06.2018, 11:17
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Командующие должности среди террористов занимают отставные луганские милиционеры.

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили бывшего боевика террористической организации "ЛНР".

Как сообщает censor.net по данным спецслужбы в апреле 2017 года харьковчанин присоединился к незаконным вооруженным формированиям боевиков. Он проходил "службу" в одном из террористических батальонов на территории временно оккупированного Алчевска в должности механика-водителя БМП. Он принимал участие в боях вблизи линии разграничения.

Террорист рассказал СБУ об участии российских военных в вооруженном конфликте на востоке страны. По его словам, российские войска размещаются в так называемом "втором эшелоне" от линии соприкосновения и оказывают огневую поддержку из тяжелого вооружения по позициям украинских военных.

Кроме того, российские офицеры выполняют функции "наблюдателей" за деятельностью вооруженных подразделений террористов.


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