В Иваново при странных обстоятельствах погиб рабочий 2 21.06.2018, 12:01

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Фото: Следственный комитет

Мужчина выполнял земляные работы на территории школы.

В Иваново устанавливаются обстоятельства гибели рабочего, сообщил tut.by официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По имеющимся данным, 60-летний мужчина выполнял земляные работы на территории одного из учреждений среднего образования района. После выкапывания траншеи под канализацию экскаватором мужчина спустился в нее, чтобы очистить от осыпавшегося песка. Во время работы произошло осыпание грунта с одной из ее сторон, в результате мужчина оказался «вкопанным» в землю примерно на уровне колена.

Коллеги вызвали на место МЧС и скорую. Прибывшие по вызову медики, констатировали смерть мужчины.

Точную причину смерти установит экспертиза, сообщил Дмитрий Иванюк.