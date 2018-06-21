закрыть
21 июня 2018, четверг, 15:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Иваново при странных обстоятельствах погиб рабочий

2
  • 21.06.2018, 12:01
  • 2,148
Фото: Следственный комитет

Мужчина выполнял земляные работы на территории школы.

В Иваново устанавливаются обстоятельства гибели рабочего, сообщил tut.by официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По имеющимся данным, 60-летний мужчина выполнял земляные работы на территории одного из учреждений среднего образования района. После выкапывания траншеи под канализацию экскаватором мужчина спустился в нее, чтобы очистить от осыпавшегося песка. Во время работы произошло осыпание грунта с одной из ее сторон, в результате мужчина оказался «вкопанным» в землю примерно на уровне колена.

Коллеги вызвали на место МЧС и скорую. Прибывшие по вызову медики, констатировали смерть мужчины.

Точную причину смерти установит экспертиза, сообщил Дмитрий Иванюк.


популярное за неделю

Мнение

Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич
Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин
В гимназию за коньяком
В гимназию за коньяком Ирина Халип