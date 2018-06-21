Если платить в метро Минска карточкой с нулевым балансом, можно ездить бесплатно? 1 21.06.2018, 22:59

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Журналисты протестировали новые бесконтактные валидаторы в подземке.

С 12 июня на всех станциях метро теперь можно заплатить за проезд бесконтактными банковскими карточками - просто поднести карту к валидатору на турникете, куда обычно прикладывают проездной. В доли секунды с нее спишется 65 копеек, что равнозначно стоимости жетона. Удобно! Приложил карточку и прошел, не нужно стоять в очереди за жетоном, пишет kp.by.

Однако не обошлось и без конфузов. На форумах и в соцсетях начали появляться разные истории от пассажиров: мол, если прикладывать проездной вместе с кошельком, в котором есть и банковская карта, то с нее и списываются деньги, а с проездного поездка - нет. Если проездной безлимитный - обидно! Другие минчане заметили: пройти на станцию можно, даже если приложить к валидатору карточку с нулевым балансом. Турникет пускает, а деньги не списываются, ведь их на карте просто нет.

С 12 июня на всех станциях метро стало возможно расплачиваться за проезд бесконтактными карточками

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы решили протестировать оба случая и узнать, в чем дело, у банка и метрополитена.

«Лучше все же достать карточку из кошелька»

Эксперимент начинаю на станции метро «Борисовский тракт». Проездной кладу в кошелек рядом с картой. И сначала прикладываю его так, чтобы проездной был ближе к валидатору, чем карта. Прохожу, проверяю телефон: СМС от банка нет, значит, система списала поездку именно с проездного. Второй вариант: на станции метро «Восток» подношу кошелек к валидатору так, чтобы ближе была карточка. И с нее списывается 65 копеек! Отлично. Расстояние в сантиметр-полтора между карточками решило дело, система распознала, откуда что списывать.

«Комсомолка» протестировала новые бесконтактные валидаторы в подземке

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Но банк и метрополитен все равно советуют не искушать судьбу и разделить карты:

- Это инновационный и знаковый для города проект, сервисом интересуются, мы фиксируем увеличение количества транзакций, - рассказывают в банке, при поддержке которого осуществлен проект. - Чтобы корректно воспользоваться бесконтактной системой оплаты проезда, нужно подносить к считывающему устройству на турникете только одно платежное средство - проездной, смарт-браслет или банковскую карточку. Платежи осуществляются мгновенно - в полсекунды.

- Прикладывать к валидатору нужно только один платежный документ, это прописано в правилах, которые размещены в вестибюле, на сайте, - напоминает и начальник службы движения метрополитена Игорь Дадалко. - К тому же чувствительность валидаторов не предназначена для того, чтобы карта находилась в каком-то кошельке или сумке. Чтобы корректно воспользоваться системой, карточку нужно достать из кошелька!

«Если на карте нет денег, все неувязки покрывает банк»

Проверим, действительно ли в метро можно оплатить проезд карточкой с нулевым балансом или меньшим, чем 65 копеек? Прикладываю пустую карту к турникету и… спокойно прохожу на станцию. Спустя две минуты приходит СМС от банка, что в операции мне отказано, потому что средств недостаточно. Но я ведь уже в метро!

Оплата не прошла, а в метро зайти получилось

- Банк покрывает все неувязки, и мы свою оплату получаем, это прописано в договоре. Когда у клиента появляются на карте деньги, списывается необходимая сумма, - говорит Игорь Дадалко.

Как пояснили в банке, проехать в метро по такой карте можно будет только один раз, клиент обязан будет в течение 40 дней пополнить счет и возместить всю сумму. В противном случае он больше не сможет оплачивать этой картой проезд в метро.