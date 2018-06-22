Вячеслав Сивчик: У народа герой Калиновский, а для властей - Сталин 2 22.06.2018, 13:50

Вячеслав Сивчик

ФОТО: DW.COM

Лозунг «За нашу и вашу свободу» продолжает быть актуальным до сих пор.

Cтало известно, что в Вильнюсе могли быть идентифицированы останки руководителя восстания 1863 года на территории Литвы и Беларуси Кастуся Калиновского.

Еще в 2017 году, в конце лета, в Вильнюсе на горе Гедимина было найдено вероятное захоронение руководителя восстания 1863 года на территории Литвы и Беларуси Кастуся Калиновского.

Какое это значение имеет для белорусского народа и почему власти никак не принимают участие в обсуждении этих событий - cайт Сharter97.org спросил у лидера движения солидарности «Разам» Вячеславa Сивчикa:

- Я бы хотел обратить внимание на то, что это судьбоносное событие для всего белорусского народа. Для нашей нации очень важно иметь могилу национального героя.

Долгое время оккупанты пытались превратить население нашей страны в рабов, у которых нет истории и своих героев.

Я очень рад, что наконец-то справедливость восторжествует, а в Вильнюсе появится святое для белорусов место.

На фоне этих событий очень красноречивым выглядит молчание белорусских властей.

Они очередной раз решили показать нам свой генезис.

Кастусь Калиновский - это герой белорусского народа. А у сегодняшней власти абсолютно другой генезис. Они родом из Лубянки и Москвы.

Было бы удивительно, если бы они воспринимали белорусских героев за своих.

Их герои - Сталин, Берия, НКВД.

Поэтому нам нужно надеяться на свои силы. От себя могу добавить, что движение солидарности «Разам» проводит ряд акций и в Беларуси, и Литве, посвященных 155-летию восстания Кастуся Калиновского.

Еще одна ценность этого восстания в том, что в нем приняли участие народы Междуморья, а лозунг «За нашу и вашу свободу» продолжает быть актуальным до сих пор. Хотя люди, находящиеся во власти в Беларуси, далеки и от свободы и от борьбы за нее.