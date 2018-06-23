Фотофакт: Трибуны стадиона «Динамо» не выдержали масштабного открытия? 3 23.06.2018, 16:20

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Некоторые скамейки оказались сломаны.

Судя по видео, появившемуся в сториз Instagram тайм-лапс фотографа Артема Прядко, трибуны нового стадиона «Динамо» не выдержали масштабного открытия: некоторые скамейки оказались сломаны, пишет tut.by.

Реконструкцию стадиона «Динамо», построенного еще в 1934 году, начали в 2012 году. Сначала его хотели перестроить в главный легкоатлетический комплекс страны, сохранив возможность проводить там и футбольные матчи. Позже планы изменились: стадион решили подтянуть под четвертую категорию УЕФА.

Сроки сдачи перенесли на конец 2017 года. Но из-за проблем с производством белорусских металлоконструкций срок сдвинулся на июнь 2018 года. Во время реконструкции на стадионе установили новые трибуны, мачты освещения, чаши факела, уложили новое покрытие. Реконструированный стадион «Динамо» может вместить более 22,2 тысячи болельщиков.