закрыть
23 июня 2018, суббота, 17:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти

2
  • 23.06.2018, 16:36

Добыча нефти вырастет на 1 миллион баррелей в сутки.

ОПЕК и несколько не входящих в организацию стран (ОПЕК+) на встрече 23 июня договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн барр./сут, сообщает РБК.

Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес. В реальном выражении увеличение добычи может составить в течение шести месяцев 600-700 тыс. барр./сут, добавил министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи.

Накануне аналогичное решение о повышении лимита добычи было принято на заседании ОПЕК в Вене. Необходимо было достигнуть консенсуса в этом вопросе в рамках ОПЕК+.


популярное за неделю

Мнение

Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип
Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип
Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич