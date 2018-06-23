ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти 2 23.06.2018, 16:36

Добыча нефти вырастет на 1 миллион баррелей в сутки.

ОПЕК и несколько не входящих в организацию стран (ОПЕК+) на встрече 23 июня договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн барр./сут, сообщает РБК.

Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес. В реальном выражении увеличение добычи может составить в течение шести месяцев 600-700 тыс. барр./сут, добавил министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи.

Накануне аналогичное решение о повышении лимита добычи было принято на заседании ОПЕК в Вене. Необходимо было достигнуть консенсуса в этом вопросе в рамках ОПЕК+.