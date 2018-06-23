Белорусскому певцу запретили въезд в Украину 10 23.06.2018, 19:25

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Михаил Cосунов

Певец уже отменил концерты в Киеве и Одессе.

Полуфиналисту популярного украинского телешоу "Голос страны", белорусскому певцу Михаилу Сосунову (Michael Soul) запретили въезд в Украину. Об этом парень рассказал в instagram, сообщает Еврорадио.

"Уважаемые подписчики. Снимаю, наверное, самую ужасную видео-историю в своей жизни. Но как есть. Мне поставили полный запрет въезда в Украину на три года. Поэтому мои извинения перед всеми. Я сейчас на грани, потому что меня высадили. Это ужасно . Мои выступления в Киеве и Одессе отменяются. Я вас очень люблю", — чуть не плача говорит Сосунов. Причину отказа парень не объясняет.

Михаил Сосунов — один из самых интересных молодых поп-исполнителей на белорусской сцене. В 2016 году в составе дуэта "The Em" стал финалистом национального отбора на "Евровидение". Как бэк-вокалист ездил на "Евровидение" в Киев с Naviband.

Его выступление во время слепых прослушиваний в последнем сезоне "Голоса страны" вызвал фурор. К белорусу повернулись все четыре тренера. В качестве тренера он выбрал Тину Кароль.

В прошлом году в подобную ситуацию попал еще один белорусский артист — Макс Корж. Коржу также отказали во въезде в Украину якобы из-за его бывших выступлений в Крыму. Однако музыкант написал заявление в определенные институции, и запрет был снят.