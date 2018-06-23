Султанский шнурок 1 Евгений Ихлов

23.06.2018, 19:59

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Евгений Ихлов

Фото: RFE/RL

Произошло то, что было понятно четыре года назад.

И вот всё более и более становиться ясно, что именно персональные санкции и стали настоящим "коллективным наказанием".

Секторальные санкции остановили рост экономики, обрушили рубль, взвинтили инфляцию.

Но именно последний раунд персональных санкций, когда друзья Путина стали терять миллиарды и потребовали немедленно их возместить - и обрушили ПРФ, приведя его к техническому дефолту (что признала Матвиенко).

Произошло то, что было понятно 4 года назад - сработала обамавская стратегия "медленной варки лягушки".

Под все более задорные крики о преодолении и прорывах - финансы стали обваливаться.

Спасти могло согласие на ввод миротворцев и установление временной международной администрации в Донбассе, что привело бы к частичной отмене санкций, в первую очередь, доступ на мировой кредитный рынок.

Но за прошедшее время владение Донбассом и оккупация Западной Сирии стали частью идентичности путинского империализма (как для Второго рейха - владение Эльзасом и восточной Лотарингией).

Отступить путинизм (как режим) не может. Но и статус-кво все больше приводит к развалу. Как санкции Рональда Рейгана - застойную экономику СССР.

Такая стратегия "удавного удушения" Линкольна.

Главный американский политический святой ведь был не только создателем системы политической коррупции - госдолжности - за правильное голосование, он добивал Юг именно блокадой.

И за позиционную войну были именно генералы.

Когда президент требовал перехода в наступление, они долго сопротивлялись и были правы - сражения приводили к огромным жертвам и завершались успехом более опытных в военном деле южан-аристократов.

И лишь только когда силы Конфедерации были подточены, и начался знаменитый рейд Шермана через Джорджию. Который увенчался успехом только потому что проводился в форме "выжженной земли" (в то время так воевать было не принято, для западного человека это было варварство почти двухвековой давности - времен разорения Пфальца министром Лувуа и маршалом Тюренном).

Евгений Ихлов, "Фейсбук"