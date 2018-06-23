Неприбыльная диета банков 23.06.2018, 20:19

За год доля резервов белорусских банков заметно снизилась.

Первый квартал т.г. оказался довольно скромным для прибыли банков: результат стал худшим для последних полутора лет. Несмотря на небольшое отставание среднемесячной прибыли от значений 2016–2017 гг. с IV квартала 2016 г. наблюдается нисходящий тренд квартальной прибыли, пишет «Экономическая газета».

Ее размер за I квартал на 8,3% отстал от уровня прибыли в I квартале 2017 г. Положительно на совокупной прибыли сказался рост комиссионной прибыли и сокращение убытка от создания резервов, но против сыграло резкое сокращение прочей банковской прибыли и рост прочих операционных убытков. Процентная прибыль (основа всей прибыльности банков) практически не изменилась, что в итоге и привело к посредственным результатам (в абсолютном выражении).

Если скорректировать результат на негативные факторы прошедшего года (4,6-процентную инфляцию и 4,2-процентную девальвацию в рублевом номинальном выражении), то в реальном выражении банки показали снижение в твердой валюте к сопоставимому периоду 2017 года на 12% за счет роста курса доллара и сжатия рублевой прибыли. При этом доля прибыли в доходах поддерживает стабильность при 4,28%.

За год доля резервов заметно снизилась (одновременно сократились и проблемные активы) на фоне прироста доли процентных доходов. Доли комиссионных и прочих банковских доходов также ощутимо выросли, тогда как доля прочих операционных доходов лишь немного изменилась.

Итоговая прибыль за квартал сократилась к прошлогодним результатам до 172,8 млн. BYN и упала к итогам IV квартала прошлого года почти на 1/4. Такая динамика повлияла и на снижение уровня накопленной прибыли в доходах более чем на 1 п.п. в сравнении с 5,28% по итогам IV квартала, но результат I квартала 2017 г. в 3,68% по-прежнему превышается.

За год убыток по прочим операционным доходам/расходам вырос к сопоставимому периоду 2017 года почти на 16% (при стабильности процентной прибыли), зато почти в 11 (!) раз сократилась прочая банковская прибыль. Вместе с тем на 21% повысилась комиссионная прибыль, а суммарно все это, вместе с сокращением уровня убытка от резервов на 46%, все же отрицательно сказалось на результате. Наибольший вклад внесли снижение убытка от резервов (+225,7 млн. BYN) и сокращение прочей банковской прибыли (-209,8 млн. BYN).

Снижение прибыли в I квартале т.г. продолжило нисходящий тренд последних полутора лет, что в целом явилось следствием постепенного сокращения процентной маржи на фоне относительно снизившихся кредитных ставок и стабилизации ставок по депозитам. Процесс сопровождался стабильной процентной, возросшей комиссионной прибылью и резким ростом прочих операционных убытков, а также значительным сокращением убытка от резервов, что и определило снижающийся вектор прибыли. При этом кратно сократилась прочая банковская прибыль. Если бы не сокращение убытков от резервов, прибыль могла быть еще ниже.

Рассматривая номинальные значения прибыли аналогичного периода 2017 г., отмечаем структурные сдвиги за прошедший год. Выделились процентные и комиссионные доходы. При этом превалирующим остается влияние резервов, а прочая банковская прибыль перестала оказывать заметное влияние. И перенаправление прибыли в новый тренд второй половины 2016 г. сохраняет предпосылки для постепенного уменьшения ее уровня и в текущем году.

Хотя за последние два года среднемесячный уровень прибыли уменьшается незначительно. Ее динамика, как правило, движется по нисходящей в начале года, и мы ожидаем некоторого восстановления прибыли (к результатам I квартала) и стабильности во II квартале 2018 г. к итогам I квартала прошлого года в диапазоне +/-5%.