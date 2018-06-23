ЧМ-2018: Сборная Мексики одержала вторую победу в группе 23.06.2018, 20:27

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Мексиканские футболисты победили сборную Южной Кореи — 2:1.

В матче группы "F" на чемпионате мира по футболу мексиканцы уверенно выиграли у сборной Южной Кореи — 2:1, сообщает "Прессбол".

ЮЖНАЯ КОРЕЯ — МЕКСИКА — 1:2

Судья: Милорад Мажич (Сербия).

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: Чо Хюнь Ву, Ли Ен, Ким Ен Квонь, Джан Хюнь Су, Ким Минь Ву (Хон Чхоль, 86), Мунь Сонь Минь (Чжун Ву Юн, 77), Чжу Се Чжон (Ли Сын Ву, 64), Ки Сун Ен, Хван Хи Чхань, Сонь Хын Минь, Ли Чжэ Сун

МЕКСИКА: Очоа, Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо, Лаюн, Эррера, Гвардадо (Маркес, 68), Вела (Дос Сантос, 77), Эрнандес, Лосано (Корона, 71).

ГОЛЫ: 0:1 — Вела (26-п). 0:2 — Эрнандес (66). 1:2 — Сонь Хын Минь (93+).

Предупреждения: Ким Ен Квонь (57), Ли Ен (63), Чжун Ву Юн (80).