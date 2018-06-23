Cборная Германии в добавленное время вырвала победу у Швеции 23.06.2018, 23:02

Фото: ТАСС

Победный гол забил Тони Кроос.

Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Швеции со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы F прошла в Сочи на стадионе "Фишт".

Счет в матче на 32-й минуте открыл нападающий сборной Швеции Ула Тойвонен. Марко Ройс забил ответный мяч на 48-й минуте. Победный гол на 95-й минуте забил немецкий полузащитник Тони Кроос. В случае поражения в этом матче немцы теряли шансы на выход в плей-офф.

Сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира, одержала первую победу на турнире и набрала три очка. Лидирует в группе F сборная Мексики с шестью очками. Шведы, в активе которых также три балла, занимают третье место и уступают немцам из-за результата в очной встрече. Сборная Южной Кореи очков не набрала.

Голы:

0:1 – 32 Тойвонен, 1:1 – 48 Ройс, 2:1 – 90 Кроос.

Германия – Нойер, Боатенг, Рюдигер, Киммих, Хектор (Брандт, 87), Руди (Гюндоган, 31), Кроос, Дракслер (Гомес, 46), Ройс, Мюллер, Вернер.

Швеция – Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Классон (Дурмаз, 74), Ларссон, Экдаль, Форсберг, Тойвонен (Гвидетти, 78), Берг (Телин, 90).

Предупреждения:

Экдаль (52), Боатенг (71), Ларссон (90).

Удаление:

Боатенг (82).