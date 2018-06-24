Евролига: Сборная Беларуси по пляжному футболу победила Францию
- 24.06.2018, 18:22
Белорусы победили французов со счетом 3:2.
Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила стартовый тур Евролиги, сообщает корреспондент БелТА.
Сегодня в Баку белорусы переиграли соперников из Франции со счетом 3:2 благодаря голам Игоря Бриштеля, Ивана Константинова и Олега Гапона. В первом поединке сборная Беларуси уступила португальцам 2:3, а затем взяла верх над хозяином турнира командой Азербайджана - 4:1.
В начале августа белорусы впервые примут этап Евролиги. В Минске их соперниками будут сборные Польши, Турции и Италии.