Евролига: Сборная Беларуси по пляжному футболу победила Францию 24.06.2018, 18:22

Белорусы победили французов со счетом 3:2.

Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила стартовый тур Евролиги, сообщает корреспондент БелТА.

Сегодня в Баку белорусы переиграли соперников из Франции со счетом 3:2 благодаря голам Игоря Бриштеля, Ивана Константинова и Олега Гапона. В первом поединке сборная Беларуси уступила португальцам 2:3, а затем взяла верх над хозяином турнира командой Азербайджана - 4:1.

В начале августа белорусы впервые примут этап Евролиги. В Минске их соперниками будут сборные Польши, Турции и Италии.