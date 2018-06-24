Климпуш-Цинцадзе: Украина и Польша будут совместно противостоять «Северному потоку-2» 24.06.2018, 18:32

Иванна Климпуш-Цинцадзе

Фото: Новое Время

Польская сторона также рассматривает перспективы объединения энергетической инфраструктуры двух государств.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с министром инвестиций и развития Польши Ежи Квецинским, в частности, обсуждалось развитие Карпатского региона и "Северный поток-2".

Встреча состоялась на полях Форума регионального развития в Трускавце Львовской области, сообщает Цензор.НЕТ.

"Стороны также обсудили перспективы украинско-польского сотрудничества и привлечения финансовых и технических инструментов ЕС в части макрорегионального развития, в частности, для развития Карпатского региона. Принятие Карпатской стратегии и продвижение этой идеи на уровне институций ЕС активно поддерживает действующая власть Польши и на правительственном, и на парламентском уровне", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на правительственном уровне этим проектом занимается министерство инвестиций и развития Польши и лично министр Ежи Квецинский. Украина также активно поддерживает эту инициативу.

Отдельно собеседники договорились и в дальнейшем координировать общую позицию противодействия строительству газопровода Северный поток-2, который представляет угрозу для безопасности обеих стран и ЕС. "Польша твердо стоит на своих позициях вместе с Украиной, важно постоянно поддерживать друг друга в этом вопросе", - сказал Квецинский. Источник: https://censor.net.ua/n3073140

Подчеркивается, что польская сторона рассматривает перспективы объединения энергетической инфраструктуры двух государств, в частности, строительство газового интерконнектора как стратегического проекта в Центрально-Восточной Европе, направленной на обеспечение транспортировки газа из Польши в Украину.

Во время встречи Ежи Квецинский также высоко оценил результаты реформ в Украине, подчеркнув, в частности, что Польша приветствует принятие законодательства, направленного на запуск работы Антикоррупционного суда.