Нацполиция Украины: Нападение на лагерь ромов во Львове было спланировано 25.06.2018, 10:39

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Подозреваемые признали себя членами неонацистской группировки.

Подозреваемые в нападении на лагерь ромов в Львове признали свою принадлежность к незарегистрированного группировки "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Об этом в комментарии "Громадському" сообщила старшая инспектор Управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская.

По ее словам, восемь юношей, которым объявили о подозрениях, находятся в райотделе полиции с родителями и дают показания, также им предоставили адвокатов. Все подозреваемые идентифицируют себя как члены "Трезвой и злой молодежи".

В полиции добавили, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря ромов: они заранее определили позиции каждого из нападавших, их действия и задачи.

Председатель общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко в комментарии "Громадському" сказал, что полиция задержала нападавших во время погрома. По его словам, если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил.

Юрченко рассказал, что в лагере было 10 взрослых, среди которых беременная женщина, и четверо детей. На беременную женщину также напали. После погрома ромы опасаются повторного нападения, поэтому планируют вернуться из Львова в Закарпатье, откуда ранее приехали.

Представительница полиции Оксана Санагурская сообщила, что ранее правоохранителям дали распоряжение патрулировать поселения ромов в усиленном режиме, однако об этом лагере, который находится в лесу на окраине Львова, полиция не знала. Ей удалось быстро приехать на место погрома, поскольку о нападении оперативно сообщил человек, который стал свидетелем этого.

Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.