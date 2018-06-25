Белорусам станет проще устроиться на работу в Польше 2 25.06.2018, 11:21

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В Польше процесс выдачи справок и разрешений иностранцам будет занимать намного меньше времени.

Вице-министр инвестиций и развития Польши Анджелика Можджановская заявила, что до конца июня власти подготовят полный пакет документов по миграционной политике страны. Об этом передает «Радио Польша». Уполномоченная правительства по делам малых и средних фирм признала, что работа над новыми документами связана, среди прочего, с изменениями на польском рынке труда и нехваткой рабочих рук. Есть необходимость в трудоустройстве иностранцев.

«Самое главное, чтобы предприниматель, который хочет привлечь работника из-за рубежа, мог более простым путем легально его трудоустроить. Сегодня процесс выдачи справок, подтверждений и разрешений, с перспективы работодателей, занимает слишком много времени», - отметила Анджелика Можджановская.

Новые документы по миграционной политике предусматривают предоставление иностранным работникам возможности посещения образовательных курсов, например, польского языка, а также выделение им квартир из программы «Жилье плюс» по договоренности между предпринимателями и местными органами самоуправления.