Видеофакт: На орбите Земли обнаружили «летающий телевизор»1
- 26.06.2018, 14:46
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Экипаж МКС увидел в иллюминаторе редкое космическое явление.
Экипаж Международной космической станции заметил в иллюминаторе очень редкое явление – пролетающий мимо телекоммуникационный спутник.
Космонавт Олег Артемьев успел достать видеокамеру и снять этот момент, после чего выложил его на своей странице в Instagram и на личный канал YouTube, сообщает segodnya.ua.
Пользователи в комментариях заметили сходство спутника со старым ламповым "телевизором".
Орбиты искусственных объектов постоянно корректируются, чтобы избежать столкновений. Поэтому близко пролетающие спутники близ МКС явление достаточно редкое.