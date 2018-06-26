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Видеофакт: На орбите Земли обнаружили «летающий телевизор»

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  • 26.06.2018, 14:46
  • 2,702
Фото: youtube/Oleg A

Экипаж МКС увидел в иллюминаторе редкое космическое явление.

Экипаж Международной космической станции заметил в иллюминаторе очень редкое явление – пролетающий мимо телекоммуникационный спутник.

Космонавт Олег Артемьев успел достать видеокамеру и снять этот момент, после чего выложил его на своей странице в Instagram и на личный канал YouTube, сообщает segodnya.ua.

Пользователи в комментариях заметили сходство спутника со старым ламповым "телевизором".

Орбиты искусственных объектов постоянно корректируются, чтобы избежать столкновений. Поэтому близко пролетающие спутники близ МКС явление достаточно редкое.


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