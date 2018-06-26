Рабочий - властям: Я свою пенсию заработал в горячем цеху 2 26.06.2018, 16:11

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Руслан Метлицкий

Обманутый «пенсионной реформой» белорусский рабочий будет добиваться пенсии уже сегодня.

Литейщик металлов и сплавов ОАО "Калинковичский ремонтно-механический завод" Руслан Метлицкий шесть лет отработал во вредных условиях труда, что дает ему право выйти на шесть лет раньше на пенсию. Управление соцзащиты калинковичского райисполкома в назначении пенсии ему отказало, 54-летний обратился в независимый профсоюз РЭП, сообщает «Гомельская весна».

Правовой инспектор профсоюза Леонид Судаленко говорит, что чиновники от соцзащиты использовали против бывшего литейщика пенсионную реформу 2017 года. Известно, что она ежегодно до 2022 года увеличивает общеустановленный пенсионный возраст на полгода – в текущем году возраст мужчины для ухода на пенсию составляет 61 год.

«Соцзащита посчитала, что пенсия Руслану Метлицкому будет положена только в следующем году, когда его пенсия сдвигается еще на полгода. В результате, заработанную во вредных условиях труда первую пенсию литейщик получит лишь только через два года - в 2020 году», - отметил профсоюзный юрист.

Руслан Метлицкий заявляет, что право на досрочную пенсию он заработал в горячем цеху до введения в стране пенсионной реформы и поэтому пенсию ему должны назначить уже сегодня.

«Пенсионная реформа ухудшила мое, как гражданина правовое положение по сравнению с ранее существовавшим законодательством, поэтому я решил действовать – буду требовать пенсию уже сегодня», - заявляет о своих планах мужчина.

Рабочий подчеркивает, что не желает терять пенсию за 2 года и будет ее добиваться, даже если для этого понадобится дойти до Верховного суда.

Напомним, в 2017 году в Беларуси был принят Закон, по которому право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при стаже работы не менее 25 лет, женщины при стаже работы не менее 20 лет по достижении общеустановленного пенсионного возраста:

в 2016 году: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет;

в 2017 году: мужчины – 60 лет 6 месяцев, женщины – 55 лет 6 месяцев;

в 2018 году: мужчины – 61 года, женщины – 56 лет;

в 2019 году: мужчины – 61 года 6 месяцев, женщины – 56 лет 6 месяцев;

в 2020 году: мужчины – 62 лет, женщины – 57 лет;

в 2021 году: мужчины – 62 лет 6 месяцев, женщины – 57 лет 6 месяцев;

в 2022 году и последующие годы: мужчины – 63 лет, женщины – 58 лет.