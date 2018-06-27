Эксперты составили рейтинг авто, которые всегда востребованы 2 27.06.2018, 18:32

1,795

Фото: Getty Images

Японские автомобили – это гарантия качества, надежности и безопасности.

Эксперты составили рейтинг авто, которые всегда востребованы. По словам автомобильных экспертов, японские автомобили – это гарантия качества, надёжности и безопасности, в связи с чем они всегда пользуются популярностью, пишет innov.ru.

Специалисты отмечают, что на первом месте - продукция бренда Toyota, главными положительными моментами которой являются высокая надёжность, простота устройства, ремонтопригодность и лёгкий доступ к запчастям. Как показали проведенные исследования, самые востребованные модели - Toyota Corolla, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.

На втором месте – продукция Nissan. По словам специалистов, автомобили этого бренда могут похвастать мощными двигателями, надёжной конструкцией и трансмиссией высокого качества.

На третьем месте - автомобили Mitsubishi, которые отличаются некоторой капризностью в сложных дорожных условиях, но, не смотря на это, автомобили имеют высокую надёжность.