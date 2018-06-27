«По чем будете жить: по деду, или по уставу?» 2 27.06.2018, 22:29

1,498

В Гомеле начался очередной суд за дедовщину.

В суде Гомельского района началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух бывших старослужащих пограничной группы в агрогородке Новая Гута. Романа Гладкого и Сергея Гузеева обвиняют по ст. 443 ч. 2 УК РБ «Насилие и надругательство над военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности», передает «Белсат».

Роман Гладкий и Сергей Гузеев

Согласно следствию, Гладкий и Гузеев в течение двух месяцев (январь, февраль 2017 года) заставляли новобранцев (всего в деле 7 пострадавших) отжиматься, приседать, просить разрешения пойти спать, танцевать, отвечать на бессмысленные вопросы: «Чем отличается помидор от трактора?», «На чем стоишь?», «Что за окном?». За неправильные ответы полагалось отжимание или приседание, били ладонью по рукам. Всего Гладкому и Гузееву вменяют 3 эпизода неуставных отношений.

Оба вину признали частично, пояснив суду, что удары были несильные, их было меньше по количеству, бессмысленные вопросы – шуточными, и никакого наказания за неправильные ответы не было. Они утверждают, что все физические упражнения новобранцы делали добровольно, а удары по скрещенным надо лбом руках наносились только ладонью и никогда – кулаком.

Определенное время суд посвятил выяснению армейского «дедовского» жаргона: удар ладонью по скрещенным надо лбом рукам – «дать лося», удар в грудь – «фанера к осмотру», бессмысленные вопросы – «прошары».

«У меня не было намерения избивать, причинять боль, издеваться или унижать, – объясняет суду бывший ефрейтор Гузеев. – Все это делалось для укрепления морального духа и улучшения физической подготовки. «Вопросы-прошары» мной задавались в форме шуток. Вообще, все перечисленное в обвинении происходило с согласия потерпевших. Например, рядовой Пашкевич отказался поддерживать военные традиции, его никто не заставлял. Бессмысленные вопросы задавались по-доброму, со смехом, и отвечали на них со смехом тоже. Удары были несильные, их можно сравнить с рукопожатием. С одной стороны, хотелось показать что такое «армейские традиции», а с другой – разнообразить время. Работы на службе много, нервы перенапряжены».

Роман Гладкий и Сергей Гузеев

Пострадавший Вадим Шевченко пояснил суду, что в первый день их пребывания в гомельской пограничной группе ефрейтор Гузеев спросил у новобранцев, по чем они будут жить: по уставу, или «по деду». На этот вопрос все новобранцы, кроме одного, ответили, что будут жить «по деду», так как боялись, что в случае отказа жить «по деду» у них будут плохие условия службы, они окажутся изгоями, будут вынуждены ходить строем в туалет и обращаться к старослужащим не по имени, а «товарищ, ефрейтор».

«Я точно не знал, что такое жить «по деду», из фильмов и книг только имел определенное представление об этом. Но спрашивать у старослужащих не стал. Когда мы все сказали, что согласны жить «по деду», мы подняли руки и получили «лося», – рассказал Шевченко.

В материалах дела есть следующий эпизод: 23 января 2017 года пятеро новобранцев по приказу Гузеева и Гладкого отжимались по 200 раз каждый. В процессе Гладкий спросил, знают ли они, за что отжимаются, а когда пострадавшие ответили отрицательно, им объяснили: это за то, что не почистили дорожки ото льда. Между отжиманиями пострадавшие получали 10 ударов – «лосей», также был приказ сидеть на полусогнутых ногах с вытянутыми вперед руками. В конце пострадавшим приказали сделать совместные приседания (вместе с руками на плечах друг друга). Примерно по такому сценарию происходили события и 16 февраля 2017 года, когда в результате несколько новобранцев потеряли сознание.

Сергей Гузеев и Роман Гладкий отрицают, что у них был предварительный сговор вынуждать потерпевших к неуставным отношениям.

Когда все-таки руководству пограничной группы стало известно о нарушении воинского устава, была проведена проверка и возбуждено уголовное дело. Гузеев и Гладкий с 16 марта находятся под стражей в гомельском СИЗО.