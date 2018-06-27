Юная школьница создала мультфильм про Брест в необычной технике 1 27.06.2018, 22:35

Девятилетняя школьница создала мультфильм «Легенда о Бресте» с помощью «Вытинанки».

Все ближе знаковая для каждого брестчанина дата – 1000-летие родного города. Вдохновившись предстоящим событием, 9-летняя Мария Абрамук создала мультфильм «Легенда о Бресте» в необычной технике под названием «Вытинанка» (вырезание из бумаги ажурных узоров и силуэтов).

Короткометражка уже успела завоевать первый приз на областном конкурсе научно-исследовательских работ и обратить на себя внимание пользователей интернета, пишет zarya.by.

– Мне хотелось рассказать о любимом городе, – поделилась эмоциями Мария. – Поэтому и пришла в голову такая идея. Для ее воплощения потребовалась работа целой команды.

В творческий процесс девочка вовлекла всю семью. Мама и старший брат помогли сочинить стихотворение и придумать сценарий. Одноклассники – активные ребята из 4 «Б» класса средней школы №32 г. Бреста – тоже захотели поучаствовать в проекте. Дети с удовольствием вырезали картинки и смотрели, как образы оживают на экране.

– Создание мультфильма – очень кропотливый процесс, – отметила Маша. – Нужно много специальных знаний и умений. Например, разбираться в том, что такое раскадровка (покадровый план) и аниматик (как будет двигаться объект).

Особую благодарность девочка выражает своему научному руководителю Ольге Николаевне Бусел, а также завучу Светлане Федоровне Итаровой.

– Сначала мы хотели посвятить работу разным жанрам мультфильмов, но потом натолкнулись на произведения из вытинанки. Анимацию в таком стиле делает режиссер «Беларусьфильма» Михаил Тумеля. Я желала создать мультик про Брест, и мы решили, что этот жанр лучше всего отразит особенности нашего города, – пояснила Мария.

Одним из самых сложных этапов стала разработка персонажей. Чтобы герои выглядели наиболее реалистично, было решено воспользоваться техникой ротоскопирования.

– Таким образом мы делали руки, – рассказала мама Наталья. – Мы их сфотографировали в нужной позе, распечатали и вырезали.

Точно так же был создан молящийся купец, прижимающий к груди оберег. Правда, для создания этого героя потребовалась помощь учителей по изобразительному искусству.

– Мы попросили старшего брата встать на одно колено и сделали снимок. Но в школе мне сказали, что у подростков другие пропорции, и голова взрослого по отношению к телу должна быть меньше. Мне помогли подправить изображение, и получился купец, – вспомнила Мария Абрамук.

Для того чтобы получился мультфильм длиной 3 минуты 45 секунд, потребовалось сделать почти 1000 кадров! О своем опыте Маша рассказала на научно-исследовательской конференции. Жюри было впечатлено проделанной работой и получившимся результатом. На республиканский этап девочка не попала только из-за возраста – младших школьников, увы, по правилам дальше не пропускали.

Кстати, это была не первая проба Марии в роли аниматора. Еще пару лет назад маленькая выдумщица делала пластилиновых человечков, фотографировала их и монтировала видео.

– Это было легко и интересно, – призналась Маша.

В ближайшее время девочка и ее мама планируют создать английские субтитры к мультфильму «Легенда о Бресте». А еще Мария работает над новой лентой в технике вытинанка – истории о единорогах.