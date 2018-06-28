«Письмо счастья» за парковку: Как ГАИ вычисляет нарушителей «новым методом» 17 28.06.2018, 9:21

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Фото: minsknews.by

Нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств теперь регистрируют в автоматическом режиме.

В этом ГАИ «помогает» мобильный аппаратно-программный комплекс (АПК) «ПаркРайт». Как он работает, ознакомился корреспондент агентства «Минск-Новости»:

«Эти приборы в городской ГАИ стали активно использовать в марте нынешнего года. С того времени горожанам отправлены около 3 тыс. постановлений о наложении административного взыскания. Всего за 5 месяцев 2018 года сотрудники ГАИ выявили в Минске 16 705 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.

Со старшим инженером отделения связи и информационного обеспечения ГАИ ГУВД Мингорисполкома Андреем Романчуком собираемся выехать к железнодорожному вокзалу. Устанавливаем в салоне патрульного автомобиля прибор: он присосками крепится на лобовое стекло. На все про все уходит меньше 5 минут.

— В распоряжении столичной Госавтоинспекции 10 таких приборов, — информирует сотрудник ГАИ. — Девять — в районных отделах ГАИ, еще один коллеги используют в Национальном аэропорту Минск.

Предварительно АПК нужно «обучить», то есть внести в него информацию об участках улицы, где запрещена остановка и стоянка. Для этого записывается начало и конец зоны контроля. В столице около 35 зон, где ведется контроль с помощью АПК. В частности, это улица Уманская на участке от проспекта Дзержинского до улицы Железнодорожной, проезжая часть вокруг Комаровского рынка, Партизанский проспект возле станции метро «Могилевская», улица Притыцкого в районе Кунцевщины и Каменной Горки. И список проблемных участков только расширяется.

Заезжаем на Привокзальную площадь. При приближении патрульного автомобиля к запрещенному участку прибор автоматически включает запись видео с обзорной камеры. Пошел сбор информации об автомобилях. При этом идентифицируются все регистрационные знаки, попавшие в зону наблюдения распознающей камеры. Местоположение нашей машины определяется с помощью навигационного приемника GPS.

По словам А. Романчука, «ПаркРайт» определяет нарушителей правил парковки не только днем, но и в темное время суток. Для этих целей служит ИК-прожектор. Прибор способен по базе данных распознавать в потоке транспортные средства, находящиеся в розыске, либо которыми управляют водители, ранее лишенные права управления.

Движемся по улице Бобруйской. Рядом с автовокзалом обращаем внимание на знак, запрещающий остановку и стоянку. Без каких-либо команд комплекс начинает фиксировать нарушителей ПДД.

— Автомобили плотно стоят в ряду, — обращает внимание старший инженер. — Поэтому едем медленно, со скоростью 15-20 км/ч. Хотя АПК способен фиксировать нарушения правил при движении до 50 км\ч.

Выезжаем из зоны запрета. В память занесена информация о потенциальных нарушителях правил парковки. Отправляемся на второй круг. Прибору нужно убедиться, что все эти транспортные средства стоят под знаком не 5, а более минут. При повторном проезде по этой же зоне комплекс заново собирает информацию. Если обнаруживает авто с теми же государственными знаками и по тем же координатам, помечает их как нарушителей.

В итоге «письма счастья» получат 7 владельцев легковушек. В постановлении о наложении административного взыскания сотрудники ГАИ укажут место совершения правонарушения, сведения о транспортном средстве и его собственнике, размер штрафа, срок и способы его уплаты, правила обжалования постановления. Доказательной базой служат 4 фотографии с изображением автомобиля и регистрационного знака.

— Многие водители маршруток и обычных такси знают о существовании АПК, — говорит специалист. — Некоторые закрепляют номерные знаки стяжками, винтами или саморезами. Причем вкручивают их по-хитрому, чтобы, к примеру, из нуля получилась восьмерка. А то и вовсе подтирают буквы и цифры. Но все эти ухищрения напрасны. Нарушителей мы устанавливаем и привлекаем к административной ответственности. К тому же «ПаркРайт» фиксирует не только белорусские, но и российские номера, регистрационные знаки других стран. Постановление выносится в отношении всех нарушителей ПДД. И если гость нарушил правила остановки и стоянки в Минске, то при выезде из страны водителю о неуплаченном штрафе обязательно напомнят».