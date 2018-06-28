Ученые сделали на Луне удивительное открытие 1 28.06.2018, 14:20

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Это позволит больше узнать о том, какой была Земля в далеком прошлом.

Данные, полученные при помощи японского научного аппарата «Кагуя», позволили зафиксировать на Луне поток ионов кислорода, прилетевших на спутник с Земли вместе с солнечным ветром. По мнению исследователей из Университета Осаки, эта информация, вероятно, поможет узнать больше о прошлом нашей собственной планеты и ее спутника, пишет newsyou.info.

Как поясняют специалисты, Земля постоянно находится под воздействием Солнечного ветра и, хотя поверхность планеты от него очень неплохо защищена магнитосферой, «сорвать» с верхних слоев ее атмосферы ионы кислорода и унести их с собой. Если же Солнце, Земля и Луна оказываются на одной линии, эти ионы устремляются к Луне и достигают ее, преодолев 384 тысячи километров. Изотопный состав этих ионов соответствует составу верхних слоев земной атмосферы, и это позволило специалистам догадаться о его происхождении.

По мнению ученых, подобный процесс может происходить уже на протяжении двух с половиной миллиардов лет. Это означает, что иона кислорода, занесенные с Земли на Луну в далеком прошлом, могли осесть на ее поверхности и до сих пор оказаться нетронутыми. Если их удастся найти, «опознать» и изучить, это позволило бы больше узнать о том, какой была Земля в далеком прошлом, утверждают ученые.

В частности, подобная информация помогла бы лучше представить, как произошла так называемая «кислородная эволюция» — событие, в результате которого кислорода в атмосфере Земли стало много и это, в том числе, повлияло на дальнейший ход эволюции.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

«Кагуя» — второй японский искусственный спутник Луны. Он был запущен 14 сентября 2007 года и проработал до 2009 года, 10 июня врезавшись в спутник. Информация, собранная благодаря космическому аппарату, анализируется специалистами до сих пор. Спутник так же известен под названием SELENE — это слово можно перевести с греческого языка как «Луна», и одновременно оно представляет собой сокращение от Selenological and Engineering Explorer (Селенологический и технологический исследовательский аппарат).