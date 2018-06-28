Белорусское приложение Flo скачали 50 миллионов раз 28.06.2018, 18:07

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На достижение такой цифры команде понадобилось порядка двух лет.

Приложение белорусской разработки Flo достигло 50 миллионов скачиваний в магазинах Google Play и App Store. Компания OWHealth рассказала подробности Onliner.by.

На достижение такой цифры команде понадобилось порядка двух лет. Flo представляет собой приложение в области женского здоровья, но решение намного глубже и сложнее обычного календаря: используется нейросеть.

На данный момент Flo занимает четвертое место по количеству установок в App Store в категории «Здоровье и фитнес», по активности ежемесячной аудитории оно колеблется между 2-м и 3-м местом в том же разделе. Ранее компания получила инвестиции от фонда Flint Capital.

У разработчиков большие планы: в OWHealth отметили, что к середине 2020 года планируют нарастить активную аудиторию до 60 миллионов пользователей в месяц и расти на 6 миллионов установок каждые четыре недели, а команда с 70 человек должна увеличиться до 150—200 специалистов.