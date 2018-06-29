Личность Янки Купалы объединяет белорусов 1 29.06.2018, 10:40

Янка Купала

В Минске почтили память великого поэта.

Память великого белоруса Янки Купалы в 76-годовщину его гибели почтили на Военном кладбище в Минске, где похоронен поэт.

Как сказал «Радыё Рацыя» профессор БГУ Вячеслав Рагойша:

- Это убийство - его сбросили в пролет. Купала чувствовал, что уйдет из этого мира не по своей воле. Еще в 1930 году он написал, что застрелился Маяковский, повесился Есенин - по-видимому, и моя туда дорога. Сегодня оказывается, что и не застрелился, а застрелили Маяковского, что не повесился Есенин, а его повесили.

Личность Купалы объединяет белорусов. В церемонии принимали участие как литераторы из провластного Союза писателей, так и из независимого.