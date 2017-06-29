Кому летом 1942 года мешал Янка Купала? 29.06.2017, 13:58

Поэт и политик Владимир Некляев рассказал новые версии о гибели великого белоруса.

28 июня 1942 Янка Купала погиб, упав в лестничный пролет гостиницы "Москва". С того дня прошло 75 лет, а тайна смерти поэта до сих пор не раскрыта. Результаты расследования, которое прошло "по горячим следам", неизвестны. Мы владеем только общим описанием событий.

Владимир Некляев много лет пытается разобраться в обстоятельствах гибели Янки Купалы. Самоубийство или убийство? И если убийство, то кому и как мешал народный поэт Беларуси летом 1942 года? Своими выводами поэт-политик поделился с "Еврорадио".

Что о гибели Купалы говорили белорусские писатели, которые жили в том же отеле?

28 июня около 22:10 Янка Купала вышел из номера 1034 гостиницы "Москва", где жил председатель Союза писателей БССР Михась Лыньков. Купала был в хорошем настроении. Он сказал, что "надо кое с кем поговорить", но кто ждал его в коридоре, — никто не видел. Через несколько минут поэт упал в лестничный пролет и разбился.

В той гостинице были просторные лестничные пролеты. Каменные перила были обычной высоты — примерно по пояс — но широкие. Владимир Некляев бывал в "Москве" и считает, что случайно опрокинуться через них невозможно даже выпившим. К сожалению, увидеть все это больше невозможно — в 2004 году гостиницу "Москва" демонтировали.

"Я заинтересовался судьбой Янки Купалы, когда учился в Литературном институте, — рассказывает Владимир Некляев. — В Москве удалось встретиться со многими из писателей, и многие из них упоминал Купалу. Постепенно я подошел к ним с вопросами о лете 1942 года. В гостинице "Москва" никого из них не было, но все же они рассказали мне об обстоятельствах, которые привели к смерти поэта.

А когда я начал говорить о том же с людьми, которые были там — с Лыньковым, с Бровкой, с Глебкой — они почти ничего не говорили. И — странное дело! — в их дневниках — ничего! А для них же это был факт не только писательский, но и жизненный, ведь каждый из них в те времена понимал, что сегодня он на свободе — а завтра нет, сегодня — жив, а завтра — Бог его знает... И тогда я понял, что что-то здесь не то. Только не рассказывайте мне, что за смертью Янки Купалы ничего нет, и что поэт "напился и упал", как это утверждается во всех официальных бумагах, которые я видел. Нет, тайна смерти Купалы — не случайная, а искусственно созданная".

Кому и как летом 1942 года мешал народный поэт Беларуси?

Янка Купала приехал в Москву 18 июня. Менее чем через три недели народный поэт собирался отпраздновать юбилей — 60 лет. Но никакой официальной подготовки к торжествам не происходило. В то же время, уже была создана комиссия по празднованию 60-летия Якуба Коласа, которое приходилось на 3 ноября 1942 года.

"Поэт не понимал, почему так происходит. Он ездил по Москве и разговаривал с людьми, пытаясь выяснить, когда и на каком уровне попал в опалу. Совсем недавно Купала получил орден Ленина и Сталинскую премию, поэтому для него такое обращение было неожиданностью, — рассказывает Владимир Некляев. — Казалось бы, он был абсолютно в русле тогдашнего советского искусства. "Партызаны, партызаны, беларускія сыны...", "Масква — наша доля і воля...". Но ведь он был символом не только для поклонников советской Беларуси, но и для тех, кто стоял на национально-демократических позициях. Для тех, кого после называли предателями и коллаборационистами, и кто видел в борьбе советского фашизма с немецким фашизмом форточку, через которую можно было выскочить в независимую Беларусь. Янка Купала был для них даже большим символом, чем для советского официоза. И он это знал и хорошо понимал.

Как только пришел донос о том, что фашисты одну из минских улиц назвали именем Янки Купалы, Горбунов — секретарь ЦК по идеологии — созвал в Казани сессию белорусской Академии наук под серьезным названием "Писатели в Великой Отечественной войне". И там прозвучал доклад, в котором Купала бичевал фашистов и их приспешников. Хотя на самом деле улица была названа в честь Ивана Луцкевича, а настоящее имя Янки Купалы — Иван Луцевич! Можете считать это путаницей, но я, изучая документы, понял, что две фамилии были "смешаны" еще до войны — задолго до того, как с Купалой решили расправиться".

Таинственная женщина, которую видели свидетели

На шум из своих номеров начали выходить другие постояльцы отеля. Они увидели женщину, которая бежала по лестнице, и туфлю поэта на ступеньке.

"Возможны два варианта: Купала мог сброситься сам, и его могли перебросить через перила. По моему мнению, для этого достаточно было бы несильного толчка в спину, на который хватило бы сил и у женщины, — продолжает Владимир Некляев. — У меня есть очень сильные подозрения, что женщина участвовала в том, что произошло с поэтом. И не только потому, что, как говорят, "шерше ля фам" во всем, а потому, что была одна персона, которая была одновременно и актрисой, и агентом НКВД — того самого отдела, который занимался ликвидацией неудобных для партий людей.

Она не проходит ни в воспоминаниях Янки Купалы, ни в каких-либо других. Впрочем, официально в его судьбе — что для поэта очень странно — нет никого, кроме Павлины [Мядёлки] и жены. На самом деле, было совсем не так, но вот так обставлена сегодня его фигура, что он чуть ли не святой. В тот день, когда его не стало, к нему заходили гости, среди которых была та женщина. Он выпил с ней шампанского. Аксессуар этой женщины был обнаружен в его номере в ходе обыска после его смерти. Некоторые свидетели рассказывают, что сразу после происшествия видели женщину, которая убегала из отеля. Есть даже свидетельство, что Купала позволил себе свободный жест, а она толкнула его, даже не ожидая, что произойдет дальше, и сбежала. Я встречался с этой женщиной. И не поверил в то, что она могла это сделать".

Янка Купала и Павлина Мядёлка

Почему обстоятельства гибели Янки Купалы до сих пор не выяснены?

В 1948 году в Минске убит известный театральный актер и режиссер Соломон Михоэлс. Сегодня обстоятельства этого преступления выяснены до мелочей. Известны не только "заказчики": Сталин, Абакумов, Цанава — но и непосредственные исполнители. Почему такой же ясности нет по делу Янки Купалы?

"Уголовное дело после смерти Купалы так и не было возбуждено. И это очень странно, потому что если есть тело — должно быть и дело, — объясняет Владимир Некляев. — Главное отличие между убийствами Михоэлса и Купалы — в том, что в первом случае не было консенсуса между всеми ведомствами. А если так происходит — после всегда находятся те, кто позволяет "всплыть" компромату на других. Так обстоятельства дела Михоэлса и были установлены.

А вот в случае с Купалой был полный консенсус. И даже то, что сначала было записано, в итоге было, как я после убедился, уничтожено. Понимаете, на востоке Беларусь всегда рассматривалась — пользуясь сегодняшней терминологией — как часть "русского мира". Кто пытался доказать, что это свой, белорусский мир, судьбу имел незавидную. Никто из них малым не обошелся — все отвечали по большому счету. А тут — такая фигура! Можно как угодно относиться к его творчеству сталинского периода — к этим "дрындушкам". Говорить, что он не до конца выполнил свою миссию... Не без того. Но главное, что им сделано, — дореволюционные поэмы. Это произведения, написанные по-белорусски, для будущего белорусской земли.

Силы, которые уничтожили Янку Купалу, живы и сегодня. О демократии, свободе слова и правах человека можно говорить сколько угодно. Но как только возникает национальная проблема, фундаментом решения которой является белорусский язык и белорусская культура, — вспыхивает бешеная ненависть. Сделайте проекцию гибели Купалы на сегодняшний день, когда, правда, уже невозможно так убивать. И сразу станет понятно, почему".