Знаменитый американский актер рассказал о своих белорусских корнях 29.06.2018, 17:03

Пол Радд

Исполнитель главной роли в фильме «Человек-муравей» оказался родом с Гомельщины.

Исполнитель роли Скотта Лэнга в киновселенной «Марвел» Пол Радд рассказал о своих корнях из Гомельской области.

Как пишет сайт gomel.today, в интервью журналу «Мир Фантастики» на вопрос о корнях ответил:

— Настоящая фамилия моего отца — Рудницкий. Недавно я снялся в телешоу, посвящeнном поискам своих корней, и там узнал, что родители моего отца родом из деревни Холмеч в Гомельской области Беларуси, а моего прадеда призвали на службу в русскую армию 1 ноября 1895 года. Но это всe, что я знаю. Хотелось бы большего, особенно в такие моменты, как сейчас.

Пол Радд снялся в роли Скотта Лэнга в фильмах «Человек-муравей», «Капита Америка: Противостояние (Гражданская война) и еще не вышедших на большие экраны «Человек-муравей и Оса», а также «Мстители 4», название которых киностудия пока держит в тайне.

Человек-муравей — комичный супергерой, который получил костюм, позволяющий уменьшаться до размеров насекомого или даже нано-частиц. По слухам, циркулирующим в гик-сообществе, «частицы Пима», которые позволяют уменьшаться в размерах, помогут супергероям победить Танноса в «Мстителях 4». Фанаты считают, что супергерои с их помощью отправятся в прошлое через квантовое измерение и не надут главному злодею «Марвел» собрать перчатку бесконечности.

Уже очень скоро любители кинокомиксов смогут снова увидеть «Человека-муравья» на больших экранах. В Гомеле премьера «Человек-муравей и Оса» состоится уже 5 июля.