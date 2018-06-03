Ученые открыли ген, который сделал из обезьяны человека 1 3.06.2018, 10:39

Успешное исследование провели генетики из Калифорнии.

Генетики из университета Калифорнии в Санта-Крузе (США) открыли в человеческой ДНК уникальный ген NOTCH2NL, который отвечает за наличие у человека большого мозга и уникальную структуру коры больших полушарий. Полный текст исследования опубликован в журнале Cell.

Геномы шимпанзе и человека совпадают на 99%, однако у людей совсем иначе устроены нервные окончания. «Основные черты человека — большие размеры мозга и замедленное развитие нервной системы внутри материнской утробы», — рассказал Дэвид Хаусслер из университета Калифорнии в Санта-Крузе.

В участке генетического кода, изученного учеными, находится набор генов из семейства NOTCH2 — он отвечает за развитие «донейронов» и формирование будущего мозга в зародыше. Пр иэтом у людей есть один ген, которого нет у других приматов — NOTCH2NL, который появился у наших предков около 4 млн лет назад. Во время ошибки при копировании первой хромосомы ген в человеческом развитии был скопирован и случайно встроен в ДНК первых Homo. Он никак не влиял на организм и стал мусорным.

Следующая ошибка привела к тому, что в геноме протолюдей появился новый участок ДНК из-за лишнего гена — он радикально изменил программу развития нервоной системы. «Одна стволовая клетка, участвующая в росте мозга, может дать жизнь двум нейронам или еще одной заготовке и одной нервной клетке. NOTCH2NL заставляет их выбирать второй вариант, что позволило нашему мозгу вырасти в объеме. Как часто происходит в истории эволюции, небольшое изменение в работе стволовых клеток привело к очень большим последствиям», — считают ученые.

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Недавно футуролог, профессор физики, соавтор теории струн и популяризатор науки Митио Каку заявил, что к 2100 году люди станут бессмертными. «В медицине мы боремся не только с болезнями, но и улучшаем, доводим до совершенства человеческое тело и выделяем гены, которые отвечают за процесс старения. Мы уже изолировали порядка 60 генов, которые отвечают за процесс старения, который пока еще необратим, но я считаю, что к 2100 году мы сможем добиться не только цифрового, но и биологического бессмертия. <...> Мы сможем возродить исчезнувших существ, которые были на Земле десятки тысяч лет назад. У нас уже есть геном мамонта и неандертальца», — рассказал он.