Белоруска нашла у себя на участке необычный гриб 13.06.2026, 16:31

фото: komkur.info

В Беларуси этот вид впервые был найден в 2001 году.

Жительница Глуска Татьяна нашла на своём приусадебном участке необычный гриб — Мутинус Равенеля, который в народе часто называют «вонючий сморчок». Этот редкий вид происходит из Северной Америки и относится к грибам-сапротрофам, которые живут за счёт разложения органических веществ, пишет «Коммерческий курьер».

Женщина случайно задела гриб и сломала его, но необычный вид находки привлёк её внимание. Главная же его особенность — сильный неприятный запах, похожий на запах падали, поэтому в пищу он не используется.

В Беларуси этот вид впервые был найден в 2001 году в Витебском районе. Теперь его изредка находят в разных уголках страны, чаще всего в парках, садах и на дачных участках среди влажной травы. Обычно гриб появляется в период с июня по сентябрь.

Мутинус Равенеля занесён в Красную книгу Беларуси как редкий заносный вид. Поэтому, найдя, его советуют не срывать и не повреждать.

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