Боевые действия переносятся вглубь России 1 13.06.2026, 15:32

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Путин больше не способен защитить россиян от войны.

Украинские атаки беспилотников по Санкт-Петербургу и другим регионам России стали заметным сигналом того, что война все меньше ограничивается территорией Украины. Боевые действия постепенно переносятся внутрь самой России, затрагивая города, которые ранее считались защищенными, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Особое внимание вызвали удары, произошедшие во время Петербургского международного экономического форума — ключевого события, которое Кремль традиционно использует для демонстрации стабильности и влияния. На этот раз участники форума столкнулись с последствиями ударов по нефтяной инфраструктуре.

Эти события спровоцировали обсуждение эффективности российской системы ПВО и способности властей защитить даже крупные города. Символический эффект оказался значительным: если удару подвержен Петербург, то ощущение безопасности ослабевает и в других регионах страны.

С начала 2026 года украинская кампания ударов по объектам внутри России заметно усилилась. Под удар попадают нефтеперерабатывающие заводы, склады топлива и транспортная инфраструктура. Это приводит к перебоям с поставками топлива в отдельных регионах и росту напряженности среди населения.

Дополнительное давление создают временные ограничения воздушного сообщения и сбои в работе транспорта, вызванные угрозой новых атак. Параллельно усиливаются ограничения в интернете, которые власти объясняют необходимостью противодействия дронам и информационным операциям Украины.

Эксперты отмечают, что прежняя модель, при которой крупные российские города были отделены от последствий войны, постепенно разрушается. Население все чаще сталкивается с прямыми последствиями войны — от взрывов и перебоев с топливом до транспортных ограничений.

При этом речь не идет о немедленной дестабилизации власти. Однако становится очевидно, что удерживать общество в состоянии отстраненности от войны Кремлю все труднее. В ответ вероятно усиление внутренних ограничений и рост военной активности на украинском направлении.

Украинская стратегия, даже не став решающим фактором войны, уже существенно повышает цену войны для российской системы — как в военном, так и в политическом и психологическом измерении.

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