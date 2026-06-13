Mercedes разработал электродвигатель будущего 13.06.2026, 15:58

Главная инновация — компактный осевой привод.

Mercedes-Benz запустил серийное производство новых осевых электродвигателей, которые впервые будут применяться в высокопроизводительных моделях AMG и могут радикально изменить подход к созданию электромобилей, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Дебют технологии состоялся на новом AMG GT 4-Door EV, который стал флагманом электрической линейки бренда. Модель демонстрирует повышенную мощность, увеличенный запас хода и более высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущими электрокарами Mercedes.

Главная инновация — компактный осевой электродвигатель, который начали выпускать на заводе в Берлин-Мариенфельде. В отличие от традиционных радиальных моторов, он значительно легче и компактнее, что снижает общую массу автомобиля и уменьшает энергозатраты.

Инженеры отмечают, что снижение веса силовой установки напрямую влияет на эффективность: батарея тратит меньше энергии на движение, что повышает дальность хода и динамику. Именно это позволило AMG добиться высоких показателей производительности без резкого роста энергопотребления.

Технология считается масштабируемой и потенциально может применяться не только в премиальных моделях, но и в более массовых электромобилях в будущем. Однако сначала она внедряется в дорогие флагманские версии из-за высокой стоимости производства.

В перспективе Mercedes рассчитывает, что развитие батарей и удешевление производства позволит распространить осевые двигатели на более широкий модельный ряд, включая компактные автомобили. Это может заметно ускорить переход к более эффективным электромобилям и изменить баланс на рынке EV в ближайшие годы.

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