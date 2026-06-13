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«Вы не обыграете фокусника»

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  • 13.06.2026, 15:48
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«Вы не обыграете фокусника»

Что делать, если вас пытаются вербовать спецслужбы.

Как не попасть в ситуацию, когда любую коммуникацию силовики могут использовать против вас? Ведущие «Утра с Белсатом» спросили у члена организации «Правовая инициатива» правозащитника Сергея Устинова.

Вербовать оппонентов власти или представителей окружения, которые ей интересны, силовики пытались всегда – это прежде всего способ получения информации. То, что сейчас становится больше известно об этих случаях, Сергей Устинов связывает с развитием соцсетей и, порой, готовностью белорусов рассказывать об этом, когда они уже находятся в безопасности вне страны.

В группе риска на сегодня – любой человек, добавляет правозащитник. КГБ может заинтересоваться любой сферой активности беларусов.

«В событиях 2020 года участвовали широкие слои населения, – говорит он. Люди, более-менее активные за рубежом – те же айтишники, которые общаются в своих кругах, творческие кружки, тренинги – все представляет интерес для режима и есть точкой сбора информации.

Другой вопрос, нужна она им или нет. Это будет решаться уже после, но, чем больше информации и информаторов у чекистов, тем больше вероятность получить что-то нужное».

Как известно, КГБ ищет уязвимые точки, среди уехавших это могут быть как просто родственники внутри страны, так и близкие из числа политзаключенных. Представителей ЛГБТ, не совершивших каминг-аут, могут шантажировать раскрытием их личной жизни. Тех, кто переживает финансовые сложности, могут пытаться заманить какой-то оплатой информации.

«Если ты написал в соцсетях о своих проблемах, это известно уже не только твоим друзьям, а и спецслужбам, которые это прочитали. У них уже есть ключик, как подобраться к тебе. Человеку нужно дать то, чего он хочет. Если он закрыт и не имеет друзей, нужно стать другом. Нет денег – «я тебе помогу деньгами». Проблемы с паспортом? «Приедешь в Беларусь, сделаем тебе паспорт, поедешь обратно и будешь только иногда нам что-то писать».

«Если вы соглашаетесь на этот маленький шаг, впредь на вас могут давить иначе: «Вот ты уже завербован, если мы опубликуем это, с тобой перестанут здороваться, ты будешь никем, ни в политическое, ни активистское сообщество не будет с тобой разговариватьь». Понимаете, это превращается в большой снежный ком, как только ты допустил возможность небольшого сотрудничества с силовиком».

Поэтому правозащитник советует не поддаваться на провокации. По его словам, лучший вариант, когда с вами связываются спецслужбы, – вообще не выходить на контакт.

«Первая и главная ошибка – думать, что сможешь обыграть чекиста, и вступить с ним в любой контакт.

Вы поймите: вы фокусника не обыграете. [Кагэбэшников] учат этому много лет, начиная со спецучреждений и заканчивая ежедневной работой. Они являются, скажем, профессиональными психологами даже без диплома. Они общаются ежедневно с большим количеством людей и испытывают психотипы личности. И, когда мы начинаем с ними общаться, даем возможность подобрать к себе ключик, нажать, задать какой-то вопрос, подцепить», – указывает Устинов.

Если это контакт уже состоялся, эксперт советует публично рассказать это: сообщить коллегам, знакомым, а лучше – СМИ.

«В том, чтобы рассказать о разговоре с сотрудником КГБ, нет ничего постыдного. Да, люди слабые, кого-то чем-то прижали, но всегда есть возможность сказать нет и открыто рассказать все, – говорит правозащитник.

Любой секретный сотрудник теряет свою полезность после того, как его раскрыли: ведь он, собственно, больше не секретный, в нем нет смысла. Поэтому основное, что нужно сделать, – обнародовать факт, что с вами выходят на связь спецслужбы.

В принципе, не стоит бояться каких-то последствий, так как большинство угроз не больше как психологическое давление».

Как понять, что пишет именно спецслужбист? Звоночками должны стать сообщения или вопросы от неизвестных людей о личной жизни, политической или общественной активности, говорит Сергей Устинов.

«Причем это повышенный интерес, а не просто где-то в баре «чем ты занимаешься?» и дальше разговор о погоде. Возникает вопрос, а почему посторонний человек интересуется моей личной жизнью? – отмечает собеседник и добавляет: – Я думаю, мы услышим еще много разных историй».

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