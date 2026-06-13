Суд США разрешил проведение боев в клетке возле Белого дома 2 13.06.2026, 16:24

Бой пройдет в день 80-летия Трампа.

Американский суд разрешил проведение боев в клетке возле Белого дома по случаю 80-летия президента Дональда Трампа, отклонив ходатайство противников этого мероприятия.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Суд признал, что истцы не доказали достаточно убедительно, почему это мероприятие может нанести им долгосрочный ущерб, а также подали свои возражения слишком поздно.

Поединки запланировано провести непосредственно перед Белым домом в это воскресенье, в день 80-летия Трампа. Там уже установлена клетка в типичном формате восьмиугольника, окруженная трибунами для зрителей и накрытая гигантским куполом.

Официальным поводом является празднование 250-й годовщины независимости США, которая приходится на 4 июля.

Организатором выступает профессиональная лига смешанных боевых искусств (MMA) Ultimate Fighting Championship (UFC) – зачастую кровавый вид спорта, сочетающий в себе техники бокса, борьбы, кикбоксинга, карате и джиу-джитсу, среди прочего.

Запланированный бой в клетке вызвал широкую критику. Чтобы предотвратить это, организация Public Integrity Project в начале этого месяца подала иск в федеральный суд от имени двух граждан США.

Истцы обвиняют Трампа в предоставлении главе UFC Дэни Уайту и его компании доступа в Белый дом и Мемориал Линкольна «для проведения частного, ориентированного на прибыль спортивного мероприятия со всеми рекламными и брендинговыми возможностями, которые такой доступ предоставляет».

Трамп неоднократно посещал бои UFC в качестве зрителя и поддерживает тесные отношения с главой лиги Уайтом.

Трибуны арены рассчитаны на более 4 000 зрителей. Согласно судебным документам, на фестиваль для болельщиков в парке Эллипс, расположенном между Белым домом и Вашингтонским монументом, ожидается более 120 тысяч посетителей.

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