Суд США разрешил проведение боев в клетке возле Белого дома

Суд США разрешил проведение боев в клетке возле Белого дома2
- 13.06.2026, 16:24
Бой пройдет в день 80-летия Трампа.
Американский суд разрешил проведение боев в клетке возле Белого дома по случаю 80-летия президента Дональда Трампа, отклонив ходатайство противников этого мероприятия.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Суд признал, что истцы не доказали достаточно убедительно, почему это мероприятие может нанести им долгосрочный ущерб, а также подали свои возражения слишком поздно.
Поединки запланировано провести непосредственно перед Белым домом в это воскресенье, в день 80-летия Трампа. Там уже установлена клетка в типичном формате восьмиугольника, окруженная трибунами для зрителей и накрытая гигантским куполом.
Официальным поводом является празднование 250-й годовщины независимости США, которая приходится на 4 июля.
Организатором выступает профессиональная лига смешанных боевых искусств (MMA) Ultimate Fighting Championship (UFC) – зачастую кровавый вид спорта, сочетающий в себе техники бокса, борьбы, кикбоксинга, карате и джиу-джитсу, среди прочего.
Запланированный бой в клетке вызвал широкую критику. Чтобы предотвратить это, организация Public Integrity Project в начале этого месяца подала иск в федеральный суд от имени двух граждан США.
Истцы обвиняют Трампа в предоставлении главе UFC Дэни Уайту и его компании доступа в Белый дом и Мемориал Линкольна «для проведения частного, ориентированного на прибыль спортивного мероприятия со всеми рекламными и брендинговыми возможностями, которые такой доступ предоставляет».
Трамп неоднократно посещал бои UFC в качестве зрителя и поддерживает тесные отношения с главой лиги Уайтом.
Трибуны арены рассчитаны на более 4 000 зрителей. Согласно судебным документам, на фестиваль для болельщиков в парке Эллипс, расположенном между Белым домом и Вашингтонским монументом, ожидается более 120 тысяч посетителей.