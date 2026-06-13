В Беларусь идут грозы
- 13.06.2026, 16:17
Объявлен желтый уровень опасности.
Объявленный на субботу желтый уровень опасности из-за непогоды продлили на воскресенье. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.
14 июня местами по стране ожидаются грозы, сообщили синоптики.
По данным метеосервиса pogoda.by, 14 июня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами — с грозами. Температура воздуха минимальная +7…+13°С, максимальная днем +14…+20°С, по юго-востоку до +22°С.