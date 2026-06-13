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В Беларусь идут грозы

  • 13.06.2026, 16:17
В Беларусь идут грозы

Объявлен желтый уровень опасности.

Объявленный на субботу желтый уровень опасности из-за непогоды продлили на воскресенье. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.

14 июня местами по стране ожидаются грозы, сообщили синоптики.

По данным метеосервиса pogoda.by, 14 июня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами — с грозами. Температура воздуха минимальная +7…+13°С, максимальная днем +14…+20°С, по юго-востоку до +22°С.

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