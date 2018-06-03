Под Минском упал паратрайк
- 3.06.2018, 17:01
Пилотировавший летательный аппарат мужчина получил травму плеча.
Вчера вечером очевидцы сообщили в МЧС о падении летательного аппарата в Минском районе близ деревни Лошаны. На место происшествия отправился расчет спасателей, который установил, что там упал паратрайк. Пилотировавший его мужчина получил травму плеча, передает «Онлайнер».
По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа, из-за чего аппарат и начал резко терять высоту, упав в лесном массиве.
Мужчине была оказана первая помощь, после чего его передали врачам. Его состояние оценивается как удовлетворительное.