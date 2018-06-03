Под Минском упал паратрайк 3.06.2018, 17:01

Фото: МЧС

Пилотировавший летательный аппарат мужчина получил травму плеча.

Вчера вечером очевидцы сообщили в МЧС о падении летательного аппарата в Минском районе близ деревни Лошаны. На место происшествия отправился расчет спасателей, который установил, что там упал паратрайк. Пилотировавший его мужчина получил травму плеча, передает «Онлайнер».

Фото: МЧС

По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа, из-за чего аппарат и начал резко терять высоту, упав в лесном массиве.

Фото: МЧС

Мужчине была оказана первая помощь, после чего его передали врачам. Его состояние оценивается как удовлетворительное.