Как умные вороны меняют наше понимание интеллекта 30.06.2018, 10:45

Вороны часто ведут себя примерно так же, как и люди.

В южной части Тихого океана есть остров Новая Каледония, на котором обитают настолько талантливые вороны, что понаблюдать за ними приезжают ученые со всего мира.

Новокаледонские вороны умеют изготавливать различные орудия труда и успешно пользоваться ими. Они, например, делают крючки и ловят ими рыбу.

Эти птицы способны решать сложные задачи. Например, когда нужно достать из отверстия в дереве прячущуюся там личинку, они берут в клюв веточку, заталкивают ее в углубление и начинают тыкать ей личинку. Когда личинке это надоедает, она вцепляется в ветку, и ворона тут же вытаскивает ее на поверхность и съедает, пишет BBC.

Недавно ученые провели с этими воронами новый эксперимент. Специально для этих пернатых были созданы импровизированные торговые автоматы, и вороны, пользуясь ими в ходе этого эксперимента, похоже, наглядно продемонстрировали, как у животных развивается интеллект.

Эксперимент с этими торговыми автоматами был крупнейшим в истории исследования новокаледонских ворон.

Ученые воздвигли на острове специальный вольер. Дикие вороны там содержатся всего несколько дней, в течение которых им дают разрешать различные головоломки, после чего вновь отпускают на волю.

Как соорудить торговый автомат для ворон

Это очень интересный тест, который разработала доктор Сара Джелберт из Кембриджского университета. По ее словам, для того, чтобы определить когнитивные способности ворон, нужно увидеть, как они учатся чему-то новому, чего они еще не встречали в природе.

"Само собой, вороны на воле не могли найти куски бумаги или картона, - говорит доктор Джелберт. - Соответственно, мы придумали своего рода торговый автомат. Вороны могли засунуть в специальную щель бумажку и получить подарок - кусок мяса".

Сначала этих птиц следовало научить, как пользоваться торговыми автоматами.

"Мы клали бумажки сверху на автомат, а мясо было спрятано внутри. Многие птицы, почуяв мясо, начали двигать бумажку клювом, и если она попадала в правильную щель, они получали из автомата мясо", - объясняет Джелберт.

После того, как вороны разобрались в принципе работы торгового автомата, им стали давать кусочки бумаги, которые не влезали в щель. Ученые хотели увидеть, догадаются ли птицы разорвать бумагу на более мелки кусочки, которые пролезли бы щель.

"Примерно половина из них додумалась до этого самостоятельно", - говорит доктор Джелберт.

Но это лишь начальная стадия эксперимента.

Исследователи хотели узнать, способны ли вороны запомнить, в какую именно щель торгового автомата следует засовывать бумажку того или иного размера. Это показало бы, как именно птицы подходят к разрешению конкретных и неожиданных для них задач.

По словам Джелберт, успех эксперимента продемонстрировал бы присутствие культуры создания орудий труда.

Каждой из восьми ворон был представлен свой торговый автомат, который реагировали лишь на кусок бумаги определенного размера.

"Мы хотели понять, запомнят ли они, какой именно размер им необходим, и будут ли они сами рвать бумагу до правильного размера", - говорит доктор Джелберт. Птиц никто этому не учил. Они должны были сами запомнить, бумага какого размера соответствует какому автомату.

"Мы обнаружили, что взрослые вороны сами вычислили необходимые размеры бумажки для их торгового автомата", - говорит доктор Джелберт.

Новокаледонские вороны делают себе крючки из веток конкретных растений

ФОто: James St Clair

Что все это значит?

Новокаледонские вороны изучаются уже много лет, и мы уже знаем, что они демонстрируют начальные стадии процесса изобретения новых орудий труда.

Профессор Кристиан Рутц из Сент-Эндрюсского университета говорит, что, когда он наблюдает, как вороны делают крючки для ловли рыбы, он становится свидетелем самых первых шагов на долгом пути развития различных технологий.

Ворона делает бумажный жетон для торгового автомата

ФОто: Sarah Jelbert

По словам доктора Джелберт, вороны доказывают, что в процессе эволюции развитие интеллекта может идти разными путями.

"Люди предпочитают подражать окружающим, потому что мы так учимся друг от друга. Соответственно, мы считаем, что и другие животные должны вести себя так же", - говорит она.

Но новокаледонские вороны, судя по всему, не обращают внимания на то, что делает другие птицы, и не копируют их поведение, как, например, делают наши дети.

"Мы видим, что молодые вороны, еще почти птенцы, иногда крадут инструменты взрослых. Так что, возможно, их интересует сам инструмент, а не поведение взрослых. Если ворона запоминает, как именно работает конкретное оружие труда, и повторяет это, полагаясь лишь на свою память, то, возможно, это приоткрывает то, как культура применения конкретных инструментов распространяется в популяции", - говорит Джелберт.

Почему это важно?

Каледонские вороны не устают удивлять ученых. Но эти птицы удивительны не только благодаря своей незаурядной способности разрешать возникающие проблемы и создавать необходимые для этого инструменты.

Они также демонстрируют, что интеллект может развиваться разными путями, а не только так, как это произошло с гомо сапиенс.

"Вороны часто ведут себя примерно так же, как и люди, и хотя у них всего один клюв и две лапы, они в состоянии создавать довольно сложные инструменты", - говорит доктор Джелберт.

"Это говорит о том, что наш путь развития интеллекта не единственно правильный", - заключает она.