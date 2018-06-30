Ученые назвали эффективный способ продлить жизнь и похудеть 2 30.06.2018, 18:30

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Команда ученых из Нидерландов провела специальное исследование.

Команда ученых из Нидерландов провела исследование и установила, что эффективным способом похудения и продления жизни станет сбалансированное питание с низким содержанием жиров. В издании Frontiers in Molecular Neuroscience размещены результаты научной работы, пишет сайт orthodox.od.ua.

Специалисты объяснили, что не всегда можно добиться эффективных результатов от систематических физических упражнений. Исследователи рассказали, идеальной фигуры можно достичь, если употреблять в пищу продукты, которые содержат низкий процент калорий и жиров. Ученые провели эксперимент с участием лабораторных грызунов. В опыте были задействованы категории мышей, возраст которых от 6 месяцев до двух лет. Животных разделили и одной группе давали еду, содержащую жиры, а другую – посадили на диету, в которой предлагали продукты с низким содержанием калорий и жиров. Более старых представителей семейства мышиных кормили низкокалорийной пищей и предоставляли возможность бегать в колесе.

Результаты научной работы продемонстрировали, что виновниками ожирения выступают клетки иммунной системы (макрофаги), принимающие участие в поглощении и разрушении инородных агентов и погибших клеток. Специалисты отметили, что правильное питание стало главным помощником грызунов в борьбе с лишним весом. Кроме того, диета способствовала продлению жизни и молодости.