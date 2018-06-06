Где деньги, Зин? Янка Грыль

6.06.2018, 17:19

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Андрей Кобяков

Фото: bymedia

Экономический рост обходит стороной кошельки населения.

Последние годы Беларусь все чаще позиционирует себя на международной арене как донора безопасности и даже стабильности. Думается, правительству РБ стоит воспользоваться опытом МИДа. Потому что Совмин у нас - донор оптимизма: невозможно без слез смотреть, как каждое лето бравые вице-премьеры духоподъемно бубнят вослед удирающему в родные деревни и фазенды населению про завершение кризиса, экономический рост и дефляцию.

Народ начальственным мантрам, естественно, не верит. И совершенно правильно делает: выживает он главным образом благодаря бабкиным огородам и долларовой кубышке.

И все равно доброе слово куда эффективнее начальственного пенделя, хотя в сочетании с пенделем работает еще лучше. Совмин под председательством Андрея Кобякова предотпускные итоги уже подвел. Теперь вице-премьеры и министры понесли результаты анализа этих итогов в массы.

НЕТ ИНФЛЯЦИИ!

Инфляционные ожидания, говорите? Жизнь дорожает? Да бросьте, это ваши субъективные ощущения. 30 мая на совместном заседании ПП НС и СР Нацсобрания первый вице-премьер Василий Матюшевский сообщил, что на самом деле в мае в РБ зафиксирована дефляция: «За январь-апрель текущего года цены выросли к декабрю 2017г. на 2,8%, что хотя и больше прошлогоднего индекса потребительских цен (ИПЦ) за аналогичный период (2,4%), однако вписывается в прогнозные значения. В мае в стране наблюдается дефляция».

Если кто забыл, дефляция у нас уже была прошлым летом: в июле 2017г. ИПЦ на товары и услуги составил 99,9% к июньскому и 103,3% к декабрю 2016г. Помнится, тогда продовольствие подешевело на 0,7% к июню, хотя подорожало на 3,5% к декабрю 2016г. Больше, как водится, ничего не дешевело. Пока аккуратная белорусская статистика не подсчитала чудесную майскую дефляцию, напомним читателю динамику апрельского ИПЦ.

По данным Белстата, ИПЦ на товары и услуги в апреле 2018г. по сравнению с мартом составил 100,3%, с декабрем 2017г. - 102,8%, а базовый ИПЦ, исключающий изменения административного и сезонного характера, - 100,2% к марту и 101,6% к прошлому декабрю. Продтовары за апрель подорожали на 0,4% к марту 2018г. и на 4,2% к апрелю 2017г. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,01% по сравнению с мартом и на 2,5% по сравнению с прошлым апрелем. Индекс цен и тарифов на платные услуги в апреле составил 100,5% к марту 2018г. и 110,3% к апрелю 2017г.

Короче, в кошельке вы майскую дефляцию не разглядите - скорее всего, в июне выяснится, что речь шла о десятых долях процента. Быстрее всего дорожают услуги (включая ЖКУ, связь, транспорт и т.п.), медленнее - непродовольственные товары, спрос на которые основательно подморожен. Нацбанк с подачи президента ослабил в начале года кредитно-денежную политику, потом испугался инфляционных ожиданий и затянул ремешок снова.

Так что будет у нас летом дефляция, не переживайте. Может, даже больше 1%, всякое ведь случается.

Матюшевский, будучи человеком продвинутым, предварил свой пассаж о майской дефляции необычайно весомым и глубоким оценочным суждением: «На фоне достаточно динамичного ускорения экономики ценовая ситуация в стране сохраняет стабильность». Сохраняйте стабильность и вы, дорогие читатели! Даже если она обходится вам совсем не дешево.

НЕТ РЕЦЕССИИ!

В тот же день вице-премьер Владимир Семашко на Белорусском промышленном форуме внес свою долю вклада в укрепление оптимизма белорусского народа, заявив: «Могу с уверенностью констатировать, что промышленность вышла из рецессии и набрала устойчивые показатели роста. Темп роста промпроизводства в прошлом году составил 106,1%, в этом году за четыре месяца - 108,8%. Надеемся, что нынешний год завершим с таким же темпом».

Мы высоко ценим Владимира Ильича как стойкого и убежденного борца с рецессией, которому можно доверить любую отрасль - от нефтегазовой до электромобилестроительной.

Именно поэтому журналисты с особым вниманием относится к суждениям вице-премьера на эту тему. Трудно не заметить, что Владимир Ильич уже не раз и не два радовался завершению рецессии. Например, в ноябре 2016г.: «Я доволен и счастлив тем, что мы выжили, преодолели кризис. По всем признакам вижу, что рецессия закончилась». Или в мае 2017г.: «Страна пережила кризис, период рецессии и теперь продолжает развиваться по тем правилам, которые определил президент».

Одно из двух - либо рецессия с ее последующим героическим преодолением случается в Беларуси ежегодно, либо мы теперь ежегодно будем отмечать день победы экономического блока правительства над рецессией 2015-17гг.

По данным Белстата, объем промпроизводства в текущих ценах за январь-апрель составил BYN35,2 млрд., или в сопоставимых ценах 108,8% к январю-апрелю 2017г. В горнодобывающей промышленности этот показатель оценивается в 102,8%, в обрабатывающей - 110,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 104,4%, в водоснабжении, обработке и удалении отходов, ликвидации загрязнений - 101,1%. Индекс промпроизводства за апрель 2018г. к апрелю 2017г. достиг 107%. Наибольший прирост в обрабатывающей промышленности зафиксирован в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+21,1%), кокса и продуктов нефтепереработки (+17,3%), транспортных средств и оборудования (+16,3%), фармпродуктов и препаратов (+15,4%), изделий из дерева и бумаги (+14%).

В общем, промсектор поднимается с колен, чтобы предъявить курирующим его вице-премьерам первичные и вторичные признаки завершения рецессии. Семашко на Белорусском промышленном форуме особо упирал на модернизированные отрасли и, конечно, жемчужину белорусского машиностроения - Geely.

«Успешно осваивается производство легковых автомобилей. Мы в начале пути, но первые шаги позволяют с оптимизмом оценивать потенциал легкового автомобилестроения. Первые поставки продемонстрировали большой интерес со стороны стран ЕС. Большое будущее имеет развитие электротранспорта», - считает вице-премьер. Жизнь не стоит на месте - ушел в отпуск пешком на своих двоих, подсчитал сэкономленные на майской дефляции пенензы, прикатил обратно на Geely.

НЕТ БЕЗРАБОТИЦЕ!

Каленым железом правительство выжгло такую социальную язву капиталистического мира, как безработица. Добрый и позитивный декрет N1 о содействии занятости пришел на смену противоречивому и амбивалентному декрету N3 о борьбе с тунеядством. До реализации декрета еще далеко, но результаты уже налицо.

По данным Минтруда и соцзащиты, численность зарегистрированных безработных на конец апреля 2018г. зафиксирована на уровне 21,8 тыс. чел. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5% от численности рабочей силы, которую министерство оценивает в 4336,5 тыс. Напомним: в марте уровень зарегистрированной безработицы тоже составлял 0,5%, снизившись по отношению к статданным на 1 марта 2017г. (1%) на 0,5%.

Почему так мгновенна, эффективна и практически безболезненна белорусская соцзащита? Потому что действует постановление Совмина N154, закрепляющее прогнозные показатели занятости населения вплоть до их поквартальных значений. Заботится правительство о людях, этого не отнимешь. И президент заботится - постановление N154 исполняет указание, содержащееся в его добром и позитивном декрете N1.

Согласно постановлению Совмина N154 от 26 февраля 2018г. «Об определении прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2018г.», в 2018г. уровень зарегистрированной безработицы в Витебской области не должен превышать 1,3%, в Брестской и Гомельской - 1,2%, в Гродненской и Могилевской - 1,1%, в Минской - 1%, в Минске - 0,5%. В целом по РБ данный показатель не должен превысить 1%.

30 мая министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщила в верхней палате Нацсобрания, что «по итогам I квартала все регионы выполнили установленные показатели». Молодцы, чего уж тут говорить. Мастерство белорусских госуправленцев настолько велико, что даже если президентский декрет и принятое следом постановление Совмина ограничат безработицу 0,0000001% трудоспособного населения, наши чиновники с ювелирной точностью уложатся и в этот показатель.

Есть и другие эффективные меры содействия занятости. Скажем, средний размер пособия на безработного в апреле сократился с мартовских BYN28,08 до BYN27,5, или 13,3% бюджета прожиточного минимума. Содействует эта мера занятости? Безусловно.

НЕТ НИЩЕБРОДСТВУ!

Вы будете смеяться, но средняя номинальная начисленная зарплата в апреле тоже сократилась - на BYN5,8. Совпадение? Вряд ли: пособия исчисляются от зарплат.

По данным Белстата, средняя номинальная начисленная зарплата в РБ в апреле 2018г. составила BYN921 против BYN926,8 в марте.

Ясно, что и досадный падеж зарплат на целых 0,63% приключился из-за того, что в начале года кредитно-денежный краник открутили, а весной вновь закрутили - хватит жировать, трава уже вылезла, черемша и огурцы поспели.

Когда Белстат подсчитает майскую инфляцию, трудящиеся смогут скалькулировать, покрывает ли выигрыш от снижения цен проигрыш от падения зарплат. Шестое чувство подсказывает, что эти показатели будут сопоставимы.

Гораздо оптимистичнее обстоят дела с реальными располагаемыми денежными доходами (РРДД) населения за I квартал 2018г.: к уровню I квартала 2017г. они составляют 107,6%.

Помнится, в мае 2017г. премьер Кобяков, открывая отпускной сезон, сетовал: «За квартал из 7 важнейших параметров развития выполнены 6. Не выполнен только один показатель - по реальным располагаемым денежным доходам населения». Минул год. В 2017г. РРДД не росли вплоть до осени. В 2018г. они растут. Прогресс есть? Да, пропорциональный темпам роста РРДД.

По данным выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни, в I квартале 2018г. в РБ располагаемые ресурсы в расчете на домохозяйство составили BYN1135,9 в месяц, в т.ч. в городах и поселках городского типа - BYN1211,9 в месяц, на селе BYN940,4 в месяц. Денежные расходы в расчете на хозяйство Белстат оценивает в BYN1063,8 ежемесячно, из которых BYN806,1 (75,8%) приходится на потребительские расходы. Структура последних такова: 40,8% - расходы на питание, 29,8% - на непродовольственные товары, 26,2% - на оплату услуг.

Помнишь, читатель, в апреле мы вместе радовались росту РРДД на 7,5%? Кому-то это покажется сказкой, но 7,5% - не предел, сегодня речь идет уже о целых 7,6%! Что, маловато даже 7,6%?

Хорошо, тогда поэкспериментируем. Вытяните правую руку, подержите ее протянутой не менее получаса. Затем левой рукой положите в ладонь протянутой правой руки BYN1211,9 или хотя бы BYN940,4, если живете на селе. Спустя полчаса левой рукой уберите с ладони протянутой правой руки городские BYN1211,9 или сельские BYN940,4, правую же руку продолжайте держать протянутой. Разницу чувствуете? Рост благосостояния? Социальный прогресс? Устойчивое развитие? А если еще по карманам пошарить?

В общем, нужно уметь ценить позитив, которым делится с нами правительство. Учитывая, что РРДД - это на 64% зарплата, на 23,8% - социальные трансферты (разные пенсии, пособия, стипендии), на 7,6% - доходы от предпринимательской и иной деятельности и лишь на 4,6% - доходы от собственности, развитие позитива с ними требует прежде всего роста зарплат или же такого неистового всплеска то ли социальной защиты, то ли предпринимательской активности, что боязно о нем и говорить.

Тем более что насчет зарплат 30 мая исчерпывающе высказался вице-премьер Матюшевский: «Нельзя допустить опережающий рост зарплат над ростом производительности труда. Необоснованный рост зарплат чреват ускорением инфляции и усилением давления на платежный баланс».

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

Матюшевский совершенно прав, порукой тому вся новейшая история РБ.

При премьере Кобякове регулярно напоминают, что рост зарплат должен быть сопряжен с ростом производительности труда. И в премьерство Михаила Мясниковича говорили: пусть производительность труда подрастет, а там и зарплаты подтянем. И при Сергее Сидорском то же самое регулярно декларировалось должностными лицами.

А почему не растет производительность труда? Правильный ответ на этот вопрос равнозначен смене белорусской управленческой элиты - не только и не столько в правительстве, сколько на среднем и низовом уровне. Так как непонятно, как и на кого менять нынешнюю управленческую элиту, придется удовлетвориться сегодняшними зарплатами. Картошку уже посадили, да? Щавель в этом году сочный, нажористый. Из ревеня - его многие с лопухами путают, и зря! - компот вкусный получается. Дурница скоро в лесах поспеет - вот и прибавка к РРДД. Рыбалка тоже ничего, если помногу не наливать и не раскачивать лодку. Лето на дворе, жизнь налаживается.

Янка Грыль, «БелГазета»