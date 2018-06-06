Ученый реконструировал внешность Иисуса Христа 6.06.2018, 19:41

2,665

Британский судмедэксперт составил портрет Мессии.

Как выглядел Иисус Христос? Это хотели бы знать миллиарда христиан. Ученые решить попытаться реконструировать внешность Мессии.

Британский судмедэксперт Ричард Нив составил примерный портрет типичного мужчины той местности и того времени, когда жил Иисус, передает ICTV.

В первую очередь он оттолкнулся от того факта, что в Евангелии сказано, что Иисус ничем внешне не отличался от своих учеников. То есть он был типичным человеком-евреем того времени.

В день ареста в Гефсиманском саду Иуде даже пришлось лично указать римлянам на Христа, поскольку те не могли отличить его от апостолов.

Ричард Нив исследовал несколько черепов, которые соответствуют месту, времени, национальности и возрасту. На этой основе он создал компьютерную модель лица человека, который вполне мог быть Иисусом Христом.

Широкие скулы, смуглая кожа, темные волосы и глаза. Это не точный портрет, а только вероятная модель. И она гораздо ближе к реальности, чем привычные для нас образы на иконах.