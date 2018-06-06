Беларусь сыграла вничью с Венгрией - 1:1
- 6.06.2018, 22:01
Товарищеский матч проходил в Бресте.
Сборная Беларуси сыграла вничью с командой Венгрии в товарищеском матче в Бресте — 1:1, передает «Прессбол».
На гол Артема Сароки точным ударом ответил Роланд Варга.
БЕЛАРУСЬ — ВЕНГРИЯ — 1:1
БЕЛАРУСЬ: Горбунов — М.Володько, Поляков, Сиваков, Шитов — Драгун, Маевский — Стасевич (к), Кисляк (Карницкий, 62), Савицкий (Ковалев, 71) — Сарока (Лаптев, 71).
Запасные: Гутор, Щербицкий, Веретило, Матвейчик, Гаврилович, Павловец, Бага, Скавыш, Шикавка.
ВЕНГРИЯ: Гулачи — Сабо, Винисиус, Кадар, Элек (Паткаи, 70), Джуджак (к) (Шаллаи, 65), А.Надь (Вадоц, 46) Салаи (Беде, 65), Ловренчич, Кляйнхайслер (Й.Варга, 78), Р.Варга.
Запасные: Дибус, Ковачик, Эппель, Гузмич, Корчмар, Ботка, Собослаи.
ГОЛЫ: 1:0 — Сарока (26). 1:1 — Р.Варга (29).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Й.Варга (88), Паткаи (88), Карницкий (88).