Пограничное состояние Кирилл Нежданский, «Белгазета»

7.06.2018, 15:50

Фото: transler.ru

Формально ни Москва, ни Минск не анонсировали перевода белорусско-российской границы в полноценный режим.

Но тенденции, свидетельствующие о вероятности такого сценария, все более рельефно обозначались в последние годы. Поэтому пограничный вояж Лукашенко попал в топ новостей прежде всего за счет заявлений, связанных с режимом охраны белорусско-российской границы.

По версии его пресс-службы, Лукашенко вспомнил про российских коллег-пограничников, предостерегая сотрудников ГПК от формализма при несении службы: «Нам нельзя уподобиться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся - нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе».

Скорее всего, Лукашенко здесь действует так же, как в других спорах с Москвой: ставит проблему в предельно заостренном, виде, чтобы привлечь к ней внимание.

Тем более, дальше правитель добавляет: «Нам не надо торопиться. Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру».

Пограничная зона восточнее границы РБ и РФ появилась в начале 2017г. А в октябре того же года первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой предупредил в Совете Федерации: «Мы достаточно жестко будем работать с мая месяца... Если мы не унифицируем миграционное законодательство и не перейдем на единую миграционную карту до марта, правительством РФ предварительно проработан вопрос об установлении временных пограничных постов как на автотрассе, так и на железной дороге без остановки пассажирских поездов».

Началось же все с того, что Лукашенко 9 января 2017г. подписал указ N8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», открывший безвизовый въезд в РБ гражданам более 80 стран.

«Мы должны четко договориться об отношениях между пограничниками. Не пограничники же этот вопрос решают. Там хватает центров влияния и воздействия. Мы сейчас в процессе определения нашего совместного поведения на белорусско-российской границе», - пояснил Лукашенко личному составу погранзаставы «Дивин». Между тем единого визового пространства по-прежнему нет - РБ оно не слишком выгодно (консульские сборы, элементы суверенитета и т.п.), а переговоры о взаимном признании виз возобновятся лишь осенью 2018г.

3 мая на заседании оргкомитета по проведению ЧМ-2018 в РФ тогдашний вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что на границе РФ и РБ появятся временные пункты досмотра: «Это такой тонкий вопрос, поскольку у нас «союзное государство». Мы практически договорились с нашими белорусскими друзьями, коллегами о порядке передвижения болельщиков». И действительно, 29 мая главы МИД двух стран Владимир Макей и Сергей Лавров подписали межправительственное соглашение о вопросах, связанных с въездом иностранных граждан на международные спортивные мероприятия.

Справка «БелГазеты». По соглашению, на время проведения в РФ Чемпионата мира по футболу (4.06-25.07.2018г.) на территории РБ для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим. Аналогичный режим будет введен РФ на время проведения в РБ II Европейских игр (20.06-30.06.2019г.).

Очевидно, что это временная мера, паллиатив. Открытая граница - едва ли не единственное материальное достижение «cоюзного государства» РБ и РФ и одновременно живое объяснение того, почему оно так и не стало государством в терминологическом смысле этого слова: слишком часто интересы Минска и Москвы разнятся. По словам Лукашенко, с постами или без, россияне «готовы с нами как с союзниками, как с родными людьми общаться».

Будучи отставным пограничником, Лукашенко тем не менее сомневается в актуальности границ в будущем: «Границы - это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это их [российской стороны] право, это их дело».

В связи с чем можно осторожно предположить, что политическую ответственность за закрытие границы между РБ и РФ ни Москва, ни Минск брать на себя не собираются. Так и будут в полной готовности к введению полноценного пограничного контроля испытующе смотреть друг на друга. В связи с этим СМИ дружно вспоминают, как в мае 1995г. Лукашенко и тогдашний премьер РФ Виктор Черномырдин торжественно выкапывали на границе полосатый пограничный столб. Увы, мало кто уже помнит, что образцово-показательный «братский» столб был вкопан как раз накануне - и именно с целью последующего выкапывания.

Кирилл Нежданский, «Белгазета»