«Бриллиантовая лига»: Татьяна Холодович одержала победу в метании копья 7.06.2018, 22:25

Татьяна Холодович

Спортсменка установила новый рекорд Беларуси.

В Осло проходит пятый этап «Бриллиантовой лиги». Белорусская спортсменка Татьяна Холодович выиграла золотую медаль в метании копья. Cпортсменка показала результат 67,47 метров и установила рекорд страны, пишет «Трибуна».

«Бриллиантовая лига»

Осло, Норвегия

Женщины

Метание копья

1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 67,47 2. Лу Хуэйхуэй (Китай) – 65,11 3. Никола Огродникова (Чехия) – 61,56

Прыжки с шестом

1. Сэнди Моррис (США) – 4,81 2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,71 3. Ангелика Бенгтссон (Швеция) – 4,61