«Бриллиантовая лига»: Татьяна Холодович одержала победу в метании копья
- 7.06.2018, 22:25
Спортсменка установила новый рекорд Беларуси.
В Осло проходит пятый этап «Бриллиантовой лиги». Белорусская спортсменка Татьяна Холодович выиграла золотую медаль в метании копья. Cпортсменка показала результат 67,47 метров и установила рекорд страны, пишет «Трибуна».
«Бриллиантовая лига»
Осло, Норвегия
Женщины
Метание копья
1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 67,47 2. Лу Хуэйхуэй (Китай) – 65,11 3. Никола Огродникова (Чехия) – 61,56
Прыжки с шестом
1. Сэнди Моррис (США) – 4,81 2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,71 3. Ангелика Бенгтссон (Швеция) – 4,61